تعيين رئيس جديد لجورجيا موال للسلطة في خضمّ أزمة سياسية مرشحة للتفاقم

afp_tickers

6دقائق

عيّن مجلس انتخابي يهيمن عليه الحزب الحاكم في جورجيا مرشّح الحزب لاعب كرة القدم السابق ميخائيل كافيلاشفيلي رئيسا للبلد في سياق عملية انتخابية قاطعتها المعارضة من شأنها أن تعمّق الأزمة التي تعصف بهذه الدولة القوقازية.

وأعلن رئيس اللجنة الانتخابية جورجي كالانداريشفيلي أن الرئيس الجديد حظي بـ224 صوتا.

غير أن رئيسة الدولة سالومي زورابيشفيلي الموالية للغرب سبق أن قالت إنها لن تتخلى عن منصبها إلى أن يتم تنظيم انتخابات تشريعية جديدة، معتبرة انتخاب رئيس جديد للبلد عملية غير قانونية.

وتتخبّط الدولة القوقازية في أزمة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 تشرين الأول/أكتوبر وفاز بها حزب “الحلم الجورجي” الحاكم وطعنت بنتائجها المعارضة المؤيدة لأوروبا. ونهاية تشرين الثاني/نوفمبر، أصدرت الحكومة قرارا أرجأت بموجبه إلى العام 2028 بدء المساعي لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، وهو هدف منصوص عليه في الدستور.

ومنذ صدور القرار تشهد جورجيا كل مساء تظاهرات احتجاجية تفرّقها الشرطة باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، ويردّ عليها المتظاهرون برشق عناصر الشرطة بالحجارة والألعاب النارية.

ويقول المتظاهرون إنّهم ماضون في احتجاجاتهم حتى تتراجع الحكومة عن قرارها.

– كرات قدم –

وأقيمت السبت تظاهرات جديدة نظمتها عدّة مجموعات في تبليسي في أجواء هادئة نسبيا، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

ومنذ التاسعة صباحا (5,00 ت غ)، بدأ مئات المتظاهرين يتجمّعون متحدّين البرد والثلج ومتوافدين إلى محيط البرلمان.

وجلب بعضهم كرات قدم وشهاداتهم الجامعية استهزاء بالرئيس الجديد. وقال تيناتن ماتشاراشفيلي ملوّحا بشهادة تدريس الصحافة التي استحصل عليها “ينبغي ألا يكون رئيسنا من دون شهادة جامعية، فهو يعكس صورة بلدنا”.

وكان كافيلاشفيلي، المعروف بتهجّمه اللاذع على منتقدي الحكومة، المرشح الرئاسي الوحيد رسميا إذ إن المعارضة رفضت المشاركة في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في تشرين الأول/أكتوبر وشُككت في نتيجتها، ولم ترشحّ أحدا لمنصب الرئيس.

ويتّهم المتظاهرون كافيلاشفيلي البالغ 53 عاما، بأنه دمية بين يدَي الملياردير بدزينا إيفانيشفيلي الذي جمع ثروته في روسيا وأسس حزب “الحلم الجورجي” ويحكم جورجيا من الكواليس منذ العام 2012.

وبعد الإعلان عن نتيجة التصويت، بقي جورجي تسامالاشفيلي (21 عاما) يلعب كرة القدم مع زملائه أمام مقرّ البرلمان. وأكّد هذا الطالب الجامعي لوكالة فرانس برس أن العملية “غير قانونية” لأن الانتخابات التشريعية التي سبقتها في تشرين الأول/أكتوبر “قد زوّرت”.

وخلال مؤتمر صحافي الجمعة، اعتبرت الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي التي هي على خلاف مع الحكومة وتدعم المتظاهرين أنّ الانتخابات الرئاسية المقررة السبت ستكون “غير دستورية” و”غير شرعية”، منددة بما وصفته “مهزلة”.

وفي جورجيا، صلاحيات رئيس الدولة محدودة ورمزية. لكن ذلك لم يمنع زورابيشفيلي المولودة في فرنسا والبالغة 72 عاما، من أن تصبح أحد أصوات المعارضة المؤيدة لأوروبا.

– “الفرصة الأخيرة” –

ومساء الجمعة، جرت التظاهرة أمام البرلمان في تبليسي من دون اضطرابات، على عكس الاحتجاجات السابقة التي تخللتها اشتباكات عنيفة منذ انطلاقها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأوقفت السلطات خلال التظاهرات الاحتجاجية أكثر من 400 متظاهر، بحسب الأرقام الرسمية.

وبدأت التظاهرة السبت أمام البرلمان في أجواء هادئة واكتفت الشرطة بحظر الوصول إلى مدخل المبنى.

لكنّها وضعت ثلاثة خراطيم مياه وحوالى عشرين مركبة على أهبة للتدخل في ساحة الحرّية.

وقالت ناتيا أبخازافا في تصريحات لوكالة فرانس برس “الشرطة في كلّ مكان… رغم الثلوج والأمطار والطقس البارد في الشتاء، سنناضل من أجل بلدنا”.

وكشفت صوفي كيكوشفيلي من جهتها أنه لم يغمض لها جفن في الأسابيع الأخيرة.

وأوردت المحامية البالغة 39 عاما والتي تركت ابنها البالغ 11 عاما وحيدا في المنزل “بات الجميع مهددا الآن، من الأصدقاء والأقرباء ولم يعد في وسعنا التركيز على العمل”.

وتوقّعت أن تطبّق السلطات نهجا استبداديا “سيتفاقم مع مرور الوقت إن لم نقاوم اليوم… هذه هي الفرصة الأخيرة للنجاة”.

ام-بيف/الح-م ن/ب ق