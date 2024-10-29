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تعيين طارق سليمان الرومي وزيرا للنفط بالكويت

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دبي (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن مرسوما أميريا صدر بتعيين طارق سليمان الرومي وزيرا للنفط يوم الثلاثاء.

كما شمل المرسوم تعيين سيد جلال الطبطبائي وزيرا للتربية.

وشغل الرومي قبل تعيينه وزيرا منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة ناقلات النفط الكويتية.

وكان عماد العتيقي استقال من منصبه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط في سبتمبر أيلول، وعين أمير الكويت في حينها وزيرة المالية نورة سليمان الفصام وزيرة للنفط بالوكالة خلفا للعتيقي.

ولا يؤثر عادة تغير الوزراء على السياسة النفطية للكويت عضو منظمة أوبك، حيث يقوم المجلس الأعلى للبترول برسم السياسات العامة للثروة البترولية والإشراف على عمليات التنقيب ونقل وتسويق النفط والغاز الطبيعي والمواد الهيدروكربونية.

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