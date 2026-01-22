تعيين قائمة جديدة بأعمال السفارة الأميركية في فنزويلا مع تحسن العلاقات

afp_tickers

4دقائق

عينت الولايات المتحدة الخميس قائمة جديدة بأعمال سفارتها في فنزويلا، في خطوة نحو تطبيع العلاقات التي انقطعت عام 2019، بعد ثلاثة أسابيع من اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

وجاء الإعلان بعدما كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يعمل “بشكل جيد للغاية” مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز التي كانت نائبة لمادورو.

أقرّ البلدان بإجراء مباحثات حول استئناف العلاقات بعد سقوط مادورو. كما أعلن البيت الأبيض نيّته دعوة رودريغيز إلى واشنطن.

ويتولى القائم بالأعمال رئاسة البعثة الدبلوماسية في غياب السفير.

وبات ظاهرا على موقع السفارة الأميركية في كراكاس اسم القائمة بالأعمال لورا ف. دوغو، والتي كانت سفيرة لبلادها في نيكاراغوا وهندوراس.

ستحل دوغو محل جون ماكنمارا الذي شغل منذ مطلع شباط/فبراير 2025 منصب القائم بالأعمال الأميركي في فنزويلا من كولومبيا المجاورة.

وزار ماكنمارا مع دبلوماسيين أميركيين آخرين كراكاس بعد أيام من الإطاحة بمادورو “لإجراء تقييم أولي لاحتمال استئناف العمليات تدريجيا” في السفارة.

بعد توليها منصبها في الخامس من كانون الثاني/يناير، قامت رودريغيز التي يبدو أنها تعمل على توطيد سلطتها، بإعادة تنظيم الجهاز العسكري مساء الأربعاء، مع تعيين اثني عشر ضابطا لرئاسة المناطق العسكرية.

كما أبعدت مقربين من مادورو من الحكومة وعيّنت آخرين.

وقال ترامب الأربعاء في منتدى دافوس إن “قادة البلاد أذكياء للغاية”، في إشارة إلى رودريغيز التي لا تزال تخضع لعقوبات أميركية من بينها تجميد أصولها.

وذكرت صحيفة “ذي غارديان” الخميس أن الولايات المتحدة كانت تتفاوض سرا مع ديلسي رودريغيز منذ أشهر. ونقلت الصحيفة عن مصدر أميركي أن الرئيسة بالوكالة وافقت في كانون الأول/ديسمبر على ضرورة تنحي مادورو.

– تنازلات –

يمكن أن تستمر ولاية الرئيسة بالوكالة ستة أشهر قبل إجراء انتخابات جديدة بحسب الدستور، وقد قدمت حتى الآن العديد من التنازلات للرئيس الأميركي الذي لا يخفي رغبته في الحصول على نفط فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطات من الذهب الأسود في العالم، وفق منظمة الدولة المصدرة للنفط (أوبك).

وفي هذا السياق، أبرمت رودريغيز اتفاقات مع واشنطن حول النفط، ووعدت بإصلاح قانون المحروقات، وهو مطلب أساسي للشركات الأميركية قبل الاستثمار في فنزويلا، وفق محللين. ومن المقرر أن تُقرأ مسودة القانون قراءة أولى في البرلمان الخميس.

كما أعلنت عن إطلاق سراح سجناء سياسيين. وتجري عمليات الإفراج ببطء شديد، حيث لم يُفرج إلا عن أقل من 200 من أصل نحو 800 سجين سياسي، وفق منظمة “فور بينال” غير الحكومية.

وأُفرج عن السجين البارز رافائيل توداريس براشو ليل الأربعاء الخميس. وهو صهر إدموندو غونزاليس أوروتيا، مرشح المعارضة الذي يؤكد فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ضد نيكولاس مادورو.

أوقف توداريس في كانون الثاني/يناير 2025، وحُكم عليه بالسجن لمدة 30 عاما، وهي أقصى عقوبة بتهمة “الإرهاب”. ووفق عائلته، لم يكن له أي نشاط سياسي، وكان ضحية عملية انتقامية شنتها السلطات ضد غونزاليس أوروتيا المقيم في المنفى في إسبانيا.

في المقابل، لا تزال العديد من الشخصيات في السجن، ومن أبرزها خوان بابلو غوانيبا وفريدي سوبرلانو والناشط خافيير تارازونا.

بور/ب ق-ح س/جك