تغيير في وزارة النفط بجنوب السودان يزيد من اضطراب المشهد الحكومي

3دقائق

جوبا 26 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) – أقال رئيس جنوب السودان سلفا كير وكيل وزارة النفط دينق لوال وول وعين مكانه تشول ثون آبل، في خطوة هي الرابعة خلال أقل من شهرين يتبادل فيها الرجلان المنصب.

واعتاد كير على إقالة مسؤولين كبار ثم إعادة تعيينهم، وأحيانا إقالتهم مجددا دون إبداء أي تفسير. ويقول محللون إن هذا التكتيك يهدف إلى إحكام السيطرة ومكافأة الموالين في ظل تصاعد الصراع المسلح هذا العام بين القوات الحكومية وميليشيات متعددة وسط تكهنات بشأن خلافته.

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية مساء يوم الثلاثاء عن تغييرات في وزارة البترول، من دون توضيح الأسباب، كما جرت العادة في مثل هذه القرارات في الكوادر.

ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم الحكومة للتعليق حتى الآن.

وتشكل صادرات النفط الخام الغالبية العظمى لإيرادات جنوب السودان، لكن هذه الصادرات تراجعت بفعل الأضرار التي لحقت بخطوط الأنابيب نتيجة الحرب الأهلية في السودان المجاور.

وأقال كير في البداية ثون من منصبه بوصفه وكيل للوزارة، وهو ثاني أعلى منصب في الوزارة والمسؤول عن المعاملات المالية، واستبدله بلوال في أكتوبر تشرين الأول.

ثم أعاد كير ثون إلى منصبه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني قبل أن يستبدله بلوال مجددا بعد أسبوع.

وأقال كير أيضا يوم الثلاثاء أيويل نقور كجقور من منصبه بوصفه مدير تنفيذي لشركة النفط المملوكة للدولة نايلبت.

وقال جيزام موسى، المحلل السياسي المستقل في مجال الحوكمة والموارد الطبيعية، إن التغيير المستمر داخل الوزارات يشجع الفساد، إذ يسعى المسؤولون لتحقيق مكاسب شخصية في ظل شعورهم بقصر مدة بقائهم في المناصب.

وقال محققو الأمم المتحدة في سبتمبر أيلول إن النخب السياسية انخرطت في “نهب منهجي لثروات البلاد لتحقيق مكاسب خاصة”، مع تخصيص جزء ضئيل من إيرادات الحكومة للصحة أو التعليم أو الأمن الغذائي.

وقالت الحكومة إن التقرير استند إلى بيانات خاطئة ونفت بعض اتهامات الفساد المحددة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقال كير نائب الرئيس بنيامين بول ميل، الذي ترددت شائعات واسعة بأنه خليفته المحتمل، بعد تسعة أشهر فقط في المنصب وأعاد تعيين سلفه المباشر.

(تغطية صحفية جورج أوبولوتسا – إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)