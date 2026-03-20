تفاقم الأزمة مع شن إسرائيل وإيران المزيد من الهجمات

الدوحة/واشنطن/القدس 20 مارس آذار (رويترز) – تبادلت إسرائيل وإيران المزيد من الهجمات اليوم الجمعة بعد يوم من قصف طهران لمصفاة نفط إسرائيلية وتحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل بعدم شن المزيد من الهجمات على حقل غاز بحري تتقاسمه إيران مع قطر.

وشنت إسرائيل غارة جوية على طهران قائلة في بيان مقتضب لم يُفصح عن تفاصيل إنها استهدفت “النظام الإيراني الإرهابي”. وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن إيران أطلقت وابلا من الصواريخ على إسرائيل، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب، ودوت أصداء انفجارات صواريخ الدفاع الجوي في أنحاء المدينة.

وأسفر الصراع عن مقتل الآلاف، ومعظمهم في إيران ولبنان، واتسع نطاقه إلى الدول المجاورة وألحق ضررا بالاقتصاد العالمي منذ أن بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل بضربات في 28 فبراير شباط على إيران.

وتحدثت الإمارات عن “تهديد صاروخي” تعرضت له فجر اليوم الجمعة، بالتزامن مع بدء احتفالات عيد الفطر. كما قالت الكويت إن مصفاة نفط تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة.

* تفاقم أزمة الطاقة

جاءت الهجمات الأحدث بعد ضربات إيرانية على مدار أيام على البنية التحتية للطاقة في المنطقة، مما أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية.

وشهدت أسعار الطاقة قفزة كبيرة أمس الخميس بعد أن ردت إيران على هجوم إسرائيلي على حقل غاز رئيسي باستهداف مدينة راس لفان الصناعية في قطر، التي تتعامل مع نحو خُمس إنتاج العالم من الغاز الطبيعي المسال، مما تسبب في أضرار ستستغرق سنوات لإصلاحها.

وتعرض الميناء السعودي الرئيسي على البحر الأحمر، والذي أتاح للمملكة تحويل بعض صادراتها لتجنب مضيق هرمز الذي تغلقه إيران فعليا، لهجوم هو الآخر أمس الخميس.

لكن أسعار النفط تراجعت اليوم الجمعة بعدما عرضت دول أوروبية كبرى واليابان المساعدة لضمان عبور آمن للسفن من مضيق هرمز الذي يمر منه خُمس إمدادات النفط في العالم. وحددت الولايات المتحدة خطوات لزيادة إمدادات النفط.

وأظهرت الضربات أن إيران لا تزال قادرة على الرد بشكل قوي على الحملة الأمريكية الإسرائيلية، كما شكلت اختبارا لمدى قدرة الدفاعات الجوية على حماية أهم أصول الطاقة الاستراتيجية في منطقة الخليج.

وانتقد ترامب، الذي ستتأثر قاعدته الانتخابية بارتفاع أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر تشرين الثاني، حلفاءه الذين ردوا بحذر على مطالبه بالمساعدة في تأمين مضيق هرمز.

لكنه قال إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم تكرار الهجوم على البنية التحتية للطاقة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، حيث كان يلتقي برئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي “قلت له لا تفعل ذلك، ولن يفعل”.

وذكر نتنياهو في وقت لاحق من أمس الخميس أن إسرائيل تصرفت بمفردها فيما يتعلق بقصف حقل غاز بارس الجنوبي الإيراني.

وأضاف أن إيران “تتعرض للتدمير” ولم تعد لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم أو صنع صواريخ باليستية، بعد 20 يوما من الهجمات الجوية الأمريكية والإسرائيلية. وذكر أن حدوث ثورة في البلاد أمر يتطلب “عنصرا على الأرض”، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

ويرى بعض المحللين أن الحرب عززت موقف نتنياهو وأعادت رسم خريطة إسرائيل السياسية لصالحه، وأن لها أثرا معاكسا على ترامب لأنها جعلته محاصرا في صراع لا مخرج واضح منه، وعرضت حلفاءه في منطقة الخليج لمخاطر متصاعدة وقوضت السردية الاقتصادية التي دعمت عودته إلى السلطة.

وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن ضربة صاروخية إيرانية أمس الخميس استهدفت مصفاة نفط في مدينة حيفا الساحلية، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي لفترة وجيزة في أجزاء من الدولة لكن دون وقوع أضرار كبيرة.

وجاءت الضربات الأولى للحرب، التي أسفرت عن مقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين، في الوقت الذي كانت فيه واشنطن وطهران تجريان محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ومع استمرار الحرب لما يقرب من ثلاثة أسابيع دون وجود أي مؤشر على نهايتها وتزايد احتمال حدوث “صدمة نفط” عالمية يوما بعد يوم، أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان بيانا مشتركا عبرت فيه عن “استعدادها للمساهمة في الجهود الملائمة لضمان المرور الآمن عبر المضيق”.

ووعدت هذه الدول باتخاذ “خطوات أخرى لتحقيق استقرار أسواق الطاقة، بما في ذلك العمل مع بعض الدول المنتجة لزيادة الإنتاج”.

ولم يشر بيان الدول إلى أي تحرك فوري. وأكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس مجددا أن أي مساهمة في تأمين مضيق هرمز لن تأتي إلا بعد انتهاء الأعمال القتالية، بينما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الدفاع عن القانون الدولي وتعزيز خفض التصعيد “هو أفضل ما يمكننا فعله”.

وأضاف ماكرون عقب قمة أوروبية في بروكسل “لم أسمع أي أحد هنا (من قادة الاتحاد الأوروبي) يبدي استعدادا للدخول في هذا الصراع، بل على العكس تماما”.

ويعكس إحجام حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين عن الانخراط في الحرب شكوكا حيال صراع وصفه القادة الأوروبيون بأنه ذو أهداف غامضة لم يسعوا إليها ولا يملكون سيطرة تذكر عليها.

* “فصل جديد في الحرب”

على وجه الخصوص، يشير قصف إسرائيل لحقل غاز بارس الجنوبي الإيراني -والذي قال ترامب إن الولايات المتحدة لم تكن على علم به- إلى وجود ثغرات في تنسيق الاستراتيجيات وأهداف الحرب بين الطرفين الرئيسيين.

ومما زاد من الغموض المحيط بالهجوم، قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين إن العملية نفذت بالتنسيق مع الولايات المتحدة لكن من غير المرجح تكرارها.

وقالت مديرة المخابرات الوطنية تولسي جابارد أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب إن أهداف الولايات المتحدة وإسرائيل متباينة.

وأضافت “تركز الحكومة الإسرائيلية على إضعاف القيادة الإيرانية. وصرح الرئيس بأن أهدافه تتمثل في تدمير قدرة إيران على إطلاق الصواريخ الباليستية، وقدرتها على إنتاجها”.

وقال الجيش الإيراني إن الهجمات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية قادت إلى “فصل جديد في الحرب” هاجم فيه الجيش منشآت طاقة مرتبطة بالولايات المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش إبراهيم ذو الفقاري، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية “إذا تكررت الهجمات (على منشآت الطاقة الإيرانية)، فلن تتوقف الهجمات على بنيتكم التحتية للطاقة ومنشآت حلفائكم حتى يتم تدميرها بالكامل”.

وقال متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن إنتاج الصواريخ مستمر حتى خلال الحرب، مضيفا أن صناعة الصواريخ الإيرانية تعمل بمستوى عال هذا العام دون أي مخاوف بشأن الإنتاج أو المخزونات.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة لرويترز بأن الهجمات الإيرانية أدت إلى تعطل سدس طاقة قطر التصديرية من الغاز الطبيعي المسال، والتي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار سنويا، وأن أعمال الإصلاح ستستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات.

(شارك في التغطية آندرو ميلز من الدوحة وتيمور أزهري من الرياض – إعداد مروة غريب ونهى زكريا للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران )