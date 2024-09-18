تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية يصيب حزب الله بالارتباك

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من ليلى بسام وتوم بيري

بيروت (رويترز) – قالت مصادر مطلعة على عمليات حزب الله إن الجماعة اللبنانية كانت تستعد لخطر تصعيد عسكري إسرائيلي عندما تلقت ضربة غير متوقعة أصابتها بحالة ارتباك غير مسبوقة استمرت لساعات.

وأثار تفجير الآلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكي (بيجر) التي يحملها مقاتلو حزب الله ومسعفون وآخرون حالة من الارتباك والذعر في صفوف الجماعة المعروفة بالانضباط العسكري والنظام. فألقى البعض أجهزته في الوقت الذي تردد فيه دوي الانفجارات في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة في بيروت ومناطق أخرى من لبنان فيما دفنها آخرون.

وقال مسؤول في حزب الله إن الجماعة سارعت برفع مستوى استعدادها العسكري بمجرد بدء الهجوم تحسبا لأن يكون بداية هجوم أكبر من إسرائيل، التي زادت تحذيراتها من تصعيد الصراع المحتدم عبر الحدود منذ عام.

ولجأ قادة حزب الله، الذين لا يحملون هذه الأجهزة، إلى شبكة الهواتف الداخلية للجماعة لمعرفة ما يجري. وواجهت أسر أعضاء حزب الله صعوبة في تحديد أماكن ذويهم بينما كان يُنقل الجرحى إلى عشرات المستشفيات.

ووصف مسؤولون في حزب الله الهجوم بأنه أخطر خرق أمني في تاريخ الجماعة التي كونها الحرس الثوري الإيراني عام 1982 لمحاربة القوات الإسرائيلية بعد غزوها لبنان في ذلك العام.

وقال مصدر مطلع على تفكير حزب الله الأسبوع الماضي إن الجماعة كانت تتوقع زيادة الهجمات الإسرائيلية في لبنان بناء على ما وصفه “بالاستعدادات الإسرائيلية للأسوأ”.

وذكر مصدر آخر مطلع على عمليات حزب الله أن الجماعة دخلت في حالة من الارتباك في اللحظات الأولى من انفجارات يوم الثلاثاء قبل أن تمتص “الصدمة الكبيرة غير المتوقعة”.

وأضاف المصدر أن الهجوم لم يصب حزب الله بالشلل. وتوعدت الجماعة بالانتقام.