تفريغ البركة العاكسة في واشنطن لإصلاحها

afp_tickers

المشاركة

2دقائق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أنه سيتم تفريغ البركة العاكسة في واشنطن التي أجرى تجديدا لها، لإجراء إصلاحات بعد ظهور عدد من المشاكل.

وتجديد البركة العاكسة أمام نصب لينكولن التذكاري الشهير في واشنطن هو أحد مشاريع ترامب العقارية التي تهدف إلى ترك بصمته على العاصمة.

لكن عملية التجديد واجهت بعض العقبات، إذ تحوّل لون الماء إلى الأخضر بسبب تكاثر الطحالب، كما أن الطلاء الأزرق الذي طُلي حديثا بدأ يتقشر. وندّد ترامب بهذه الأضرار ووصفها بأنها عمل تخريبي.

وكتب ترامب عبر منصته الاجتماعية “تروث سوشال” مساء الاثنين “قمنا بتجفيف البركة العاكسة الجميلة اليوم لإصلاح الخدوش والأضرار التي تسبب بها مخرّبون قبل أسبوعين”.

أوضح أنه انتظر حتى بعد الرابع من تموز/يوليو، ذكرى استقلال الولايات المتحدة، لبدء الأعمال.

وقال “تعيّن على هيئة المتنزهات تفريغ المياه لإصلاح البركة. وسيُعاد ملؤها وتشغيلها مجددا قريبا”.

ومن بين الأشخاص المتهمين بإلحاق أضرار بالبركة الرياضي الأولمبي السابق ديفيد هيرن، الذي دفع الخميس ببراءته.

تبلغ التكلفة التقديرية لهذا الترميم 14 مليون دولار على الأقل.

ججك/رك/جك