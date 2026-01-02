تفوّق “بي واي دي” الصينية على “تسلا” لجهة المبيعات في 2025
سجّلت “تسلا” الجمعة انخفاضا في مبيعاتها للفصل الرابع من 2025 تجاوز التوقعات، لتسلّم موقعها كأكبر شركة في العالم للمركبات الكهربائية لجهة المبيعات السنوية إلى مجموعة “بي واي دي” الصينية العملاقة للسيارات.
وسجّلت الشركة الأميركية التي يرأسها إيلون ماسك 418,227 عملية تسليم مركبات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، ما رفع إجمالي مبيعاتها للعام بأكمله إلى حوالى 1,64 مليون مركبة كهربائية.
وقبل يوم، ذكرت “بي واي دي” بأنها باعت 2,26 مليون مركبة كهربائية العام الماضي.
وتوقع محللون بأن تتباطأ مبيعات “تسلا” في الفصل الأخير بأقل من ذلك لتسجّل 449 ألف مركبة، بحسب تحليلات شركة “فاكت سيت”.
وأفاد متابعو القطاع بأن بلوغ الطلب على المركبات الكهربائية مستوى من التوازن في الولايات المتحدة سيستغرق وقتا بعد إلغاء الإعفاء الضريبي البالغة قيمته 7500 دولار في نهاية أيلول/سبتمبر 2025.
وحتى قبل ذلك، واجهت مبيعات تسلا صعوبات في أسواق رئيسية على خلفية دعم رئيسها التنفيذي ماسك لترامب وغيره من السياسيين اليمينيين المتشددين. كما واجهت تسلا منافسة متزايدة من مركبات “بي واي دي” الكهربائية وشركات صينية أخرى ومجموعات أوروبية كبرى.
والخميس، كشفت “بي واي دي” ومقرها شنجن والتي تنتج المركبات الهجينة أيضا، عن مبيعات قياسية للمركبات الكهربائية خلال العام الأخير.
