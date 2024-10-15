تقارير: أمريكا تطالب إسرائيل بتحسين الوضع الإنساني في غزة

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واشنطن (رويترز) – نقلت تقارير إخبارية عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن يوم الثلاثاء قولهما إن على إسرائيل اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين الوضع الإنساني في غزة تفاديا لإجراءات قانونية ذات صلة بالمساعدات العسكرية الأمريكية.

وأفاد أحد مراسلي أكسيوس في منشور على إكس بأنهما قالا في رسالة بتاريخ 13 أكتوبر تشرين الأول الجاري لنظيريهما الإسرائيليين “نكتب الآن لتأكيد القلق العميق لدى الحكومة الأمريكية بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة، ونسعى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من جانب حكومتكم هذا الشهر لتغيير هذا المسار”.

وكان لأحد مراسلي القناة 12 الإسرائيلية السبق في نشر مضمون هذه الرسالة عبر منصة إكس.

ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية بعد على طلب للتعقيب. ولم يتسن حتى الآن التواصل مع ممثلين للحكومة الإسرائيلية للتعليق.

وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي توسع فيه القوات الإسرائيلية عملياتها في شمال غزة وسط مخاوف مستمرة بشأن وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء القطاع وتوفير الغذاء والماء والدواء للمدنيين.

وأبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل أيام بأن إسرائيل بحاجة إلى معالجة “الظروف الكارثية” بين المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر بشكل عاجل، ووقف “المعاناة المتزايدة” بسبب القيود على تسليم المساعدات.

واستشهدت رسالة الوزيرين بالمادة 620-آي من قانون المساعدات الخارجية والتي تقيد (تحظر) إرسال مساعدات عسكرية للدول التي تعوق إيصال المساعدات الإنسانية الأمريكية.

كما أشارت الرسالة إلى مذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس الأمريكي جو بايدن في فبراير شباط والتي تلزم وزارة الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونجرس حول ما إن كانت تجد مصداقية في تأكيدات إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية لا ينتهك القانون الأمريكي أو الدولي.

وقال مسؤولون أمريكيون في وقت سابق من هذا العام إن إسرائيل ربما انتهكت القانون الإنساني الدولي باستخدام الأسلحة التي أمدتها بها الولايات المتحدة خلال عمليتها العسكرية في غزة.