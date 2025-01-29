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تقارير: تحطم طائرة في جنوب السودان ومقتل 18

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نيروبي (رويترز) – ذكر راديو مرايا التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء أن طائرة على متنها 21 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم تحطمت في ولاية الوحدة بجنوب السودان مما أدى إلى مقتل 18 شخصا.

وأضاف راديو مرايا الذي تديره بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أن الطائرة أقلعت من حقل نفطي في الولاية الواقعة شمال البلاد قبل تحطمها.

ولم يذكر التقرير مزيدا من التفاصيل ولم يستجب وزير الإعلام مايكل ماكوي بعد لطلب التعليق.

ووقعت عدة حوادث تحطم طائرات في جنوب السودان الذي مزقته الحرب في السنوات الماضية. في سبتمبر أيلول 2018، توفي 19 شخصا على الأقل عندما تحطمت طائرة صغيرة تقل ركابا من العاصمة جوبا إلى مدينة ييرول.

وفي عام 2015، لقي العشرات حتفهم عندما تحطمت طائرة شحن روسية الصنع على متنها ركاب بعد إقلاعها من مطار العاصمة جوبا.

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