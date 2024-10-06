تقارير: صواريخ حزب الله أسفرت عن إصابة 10 إسرائيليين في حيفا

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القدس (رويترز) – قالت الشرطة الإسرائيلية ليل الأحد إن صواريخ أطلقتها جماعة حزب الله اللبنانية سقطت على حيفا، ثالث أكبر مدينة في إسرائيل، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 10 أشخاص أصيبوا في شمال البلاد.

كانت الجماعة قد قالت إنها استهدفت قاعدة عسكرية جنوبي حيفا بوابل من صواريخ “فادي 1”.

وأفادت تقارير إعلامية بأن صاروخين أصابا حيفا.

وقالت الشرطة إن بعض المباني والممتلكات تضررت، وإن هناك عدة تقارير عن إصابات طفيفة.