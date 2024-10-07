تقارير: صواريخ حزب الله سقطت على حيفا وطبريا وأسفرت عن إصابة 10 إسرائيليين

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القدس (رويترز) – قالت الشرطة الإسرائيلية ليل الأحد إن صواريخ أطلقتها جماعة حزب الله اللبنانية سقطت على حيفا، ثالث أكبر مدينة في إسرائيل، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 10 أشخاص أصيبوا في شمال البلاد.

كانت الجماعة قد قالت إنها استهدفت قاعدة عسكرية جنوبي حيفا بوابل من صواريخ “فادي 1”. وأفادت تقارير إعلامية بأن صاروخين سقطا على مدينة حيفا على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في إسرائيل، فيما سقطت خمسة صواريخ أخرى على مدينة طبريا التي تبعد 65 كيلومترا.

وقالت الشرطة إن بعض المباني والممتلكات تضررت، وإن هناك عدة تقارير عن إصابات طفيفة، وتم نقل أشخاص إلى مستشفى قريب.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة لحظة سقوط صاروخ لحزب الله على حيفا.

وتسنى لرويترز التحقق على نحو مستقل من الموقع من خلال مطابقة تصاميم ومخططات المباني واللافتات التجارية والأشجار وتخطيط الطرق مع الصور الأرشيفية والصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية للمنطقة. وتمكنت رويترز من التحقق على نحو مستقل من تاريخ اليوم من خلال المطابقة بين التقارير ومواعيد اللقطات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة ضربت أهدافا مرتبطة بمقر مخابرات حزب الله في بيروت، منها أهداف تخص وسائل جمع المعلومات المخابراتية ومراكز قيادة ومواقع بنية تحتية أخرى.

وقال الجيش إنه خلال الساعات القليلة الماضية، أصابت الغارات الجوية منشآت تخزين أسلحة لحزب الله في منطقة بيروت، مشيرا إلى أنه تم رصد انفجارات تابعة في أعقاب الضربات، مما يشير إلى وجود أسلحة.

وقال الجيش إن الغارات الجوية ضربت أيضا أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان ومنطقة سهل البقاع، منها منشآت تخزين أسلحة ومواقع بنية تحتية ومركز قيادة ومنصة إطلاق.

ويزعم أن جماعة حزب الله تتعمد جعل مراكز قيادته وأسلحته وسط المباني السكنية في قلب مدينة بيروت، مما يعرض السكان المدنيين للخطر.