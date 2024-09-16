تقارير عن تفكير نتنياهو في عزل وزير الدفاع تثير القلق في إسرائيل

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القدس (رويترز) – تسببت تقارير عن تفكير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت في اضطراب المشهد السياسي وأدت إلى تراجع الأسواق المالية الإسرائيلية يوم الاثنين.

وذكرت قنوات تلفزيونية ومواقع إخبارية كبيرة في إسرائيل أن نتنياهو، وتحت ضغط من شركاء الائتلاف اليمينيين المتطرفين، يفكر في إقالة جالانت وتعيين حليف سابق تحول إلى منافس وهو جدعون ساعر الذي انضم حاليا للمعارضة.

وستمثل هذه الخطوة صدمة كبيرة على المستويين السياسي والأمني، خاصة مع تهديد يلوح في الأفق بحرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران.

وانخفض الشيقل بنسبة واحد بالمئة إلى ما يقرب من 3.75 مقابل الدولار بينما انخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية في تل أبيب بنسبة 1.4 بالمئة إلى 1.6 بالمئة.

وكان من المتوقع أن ترتفع قيمة العملة الإسرائيلية بعد أن أظهرت البيانات الصادرة يوم الأحد ارتفاع معدل التضخم في إسرائيل بأكثر من المتوقع إلى 3.6 بالمئة في أغسطس آب، وهي قفزة قال محللون إنها ستؤخر خفض أسعار الفائدة حتى عام 2025 على النقيض من التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا.

ونفى نتنياهو أنه أجرى مفاوضات مع ساعر، رغم أنه لم يشر إلى خططه بشأن جالانت. ونفى ساعر أنه تفاوض مع بعض أعضاء الائتلاف.

ولن تكون هذه المرة الأولى التي يحاول فيها نتنياهو إقالة جالانت، فالخلاف بين الاثنين دائر حول عدد من سياسات الحكومة وتزايد مؤخرا ليشمل إدارة الحرب في قطاع غزة وشروط الإفراج المحتمل عن الرهائن وإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وانتقد مشرعون من تيار الوسط نتنياهو لانشغاله بالصراعات السياسية بدلا من التركيز على المهمة الرئيسية.

وكتب النائب بيني جانتس المنتمي لتيار الوسط على وسائل التواصل الاجتماعي “بدلا من انشغال رئيس الوزراء بالانتصار على حماس، وإعادة الرهائن، والحرب ضد حزب الله والسماح للسكان (الذين تم إجلاؤهم) من الشمال بالعودة إلى منازلهم، فإنه مشغول بالمعاملات السياسية الخسيسة وتغيير وزير الدفاع”.