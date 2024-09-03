تقارير عن مقتل فتاة فلسطينية مع استمرار عملية إسرائيلية في الضفة الغربية

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من علي صوافطة

رام الله (رويترز) – قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية قتلت ثلاثة أشخاص بينهم فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 16 عاما في الضفة الغربية المحتلة يوم الثلاثاء في ظل استمرار عملية إسرائيلية كبيرة في مدينتي جنين وطولكرم لليوم السابع.

وقتلت الفتاة لجين أسامة مصلح في بلدة كفر دان في جنوب جنين حيث تعمل قوات الاحتلال منذ أيام وهدمت منزلا هناك يوم الثلاثاء.

ولم يقدم الجيش أي تفاصيل بعد عن الحادث، لكنه قال إنه يتحرى الأنباء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين اثنين قتلا أيضا في مدينة طولكرم.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتلين تبادلوا إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية في جنين وطولكرم اللتين شهدتا اشتباكات متكررة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلين فلسطينيين مسلحين في الأشهر القليلة الماضية.

وبسقوط أحدث القتلى، يرتفع إجمالي عدد الفلسطينيين الذين قتلوا خلال العملية إلى 34 فلسطينيا على الأقل، وتردد أن كثيرا منهم أعضاء في فصائل مسلحة تتضمن حماس والجهاد الإسلامي بينما لم يثبت وجود صلات بين الفصائل وعديد آخرين منهم.

وقُتل جندي إسرائيلي في جنين، فيما قُتل ثلاثة من ضباط الشرطة في حادث منفصل برصاص مسلح أطلق النار فيما يبدو على سيارتهم بالقرب من الخليل في جنوب الضفة الغربية.

ويعمل مئات الجنود الإسرائيليين مع دعم من طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة في جنين وطولكرم ومناطق أخرى بالضفة الغربية منذ الأسبوع الماضي، في حملة يقول الجيش إنها تستهدف التصدي لجماعات مسلحة مدعومة من إيران.

وألحقت العملية أضرارا جسيمة بالبنية التحتية مع تدمير الجرافات المدرعة مساحات كبيرة من شوارع المدينة فيما يقول الجيش إنه بحث عن قنابل على جانب الطرق.

ومع استمرار الوضع، حذر عمال الإغاثة من أن الناس في المنطقة بدأوا يعانون من نقص الغذاء والمياه.

وقال المسعف مراد خمايسة وهو من جنين ويعمل مع وحدة الكوارث في الهلال الأحمر الفلسطيني إن وحدته كانت توزع الخبز والماء وكذلك الحليب والإمدادات الطبية والحفاضات.

وأضاف “حاليا إحنا مقسمين الأدوار في الميدان لتقديم خدمات الإسعاف وخدمات الإغاثة. قدر الإمكان بنحاول نوصل الخبز والمي (الماء) للناس المتضررين للناس إللي ما بيقدروا يطلعوا يجيبوا الأشياء الأساسية لهم”.

ومضى يقول “أنت قاعد بتحكي عن سبعة أيام متواصلات الناس مش مجهزة حالها لمثل هذا الاقتحام ومش معروف سقف للاقتحام الموجود”.

وجاءت أحدث موجة من العنف في الضفة الغربية في أعقاب تصاعد القتال منذ بدء حرب غزة في أكتوبر تشرين الأول. وقُتل نحو 680 فلسطينيا بين مسلحين من الفصائل وشباب يلجأون للحجارة ومدنيين.

ولاقى أكثر من 20 إسرائيليا حتفهم في هجمات فلسطينية بالإضافة إلى عدد مماثل تقريبا نتيجة صواريخ أُطلقت من جنوب لبنان، حيث تتبادل إسرائيل إطلاق النار مع حزب الله المدعوم من إيران منذ شهور.