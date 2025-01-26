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تقارير ومصادر: إصابة 5 بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان

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القاهرة (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام لبنانية ومصادر أمنية أن خمسة أشخاص أصيبوا بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان يوم الأحد، أثناء محاولة سكان العودة إلى منازلهم في المنطقة الحدودية حيث لا تزال قوات إسرائيلية متمركزة حتى بعد انقضاء موعد نهائي لانسحابها.

وقالت إسرائيل يوم الجمعة إنها تعتزم إبقاء قواتها على الأرض لما بعد المهلة التي انتهت يوم الأحد كما كان مقررا في اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وأوقف الحرب مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران العام الماضي. ولم تحدد إسرائيل المدة التي ستبقى فيها قواتها في جنوب لبنان.

ونص الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وإخلاء المنطقة من أسلحة حزب الله ومقاتليه مع انتشار الجيش اللبناني في غضون 60 يوما، وهي المهلة التي انتهت صباح يوم الأحد.

وتقول إسرائيل إن لبنان لا يطبق بنود الاتفاق بالكامل، في حين اتهم الجيش اللبناني إسرائيل يوم السبت بالمماطلة في سحب قواتها من جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القوات الإسرائيلية فتحت النار “على الأهالي في كفركلا، وأوقع خمسة جرحى، بعدما تجاوزوا الساتر والحاجز الذي وضعه جيش الاحتلال”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتحرى بشأن واقعة يوم الأحد.

وكفركلا هي واحدة من عشرات القرى الحدودية التي أمر الجيش الإسرائيلي سكانها بعدم العودة إليها حتى إشعار آخر.

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