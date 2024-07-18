تقديم الترشيحات رسميا للانتخابات الرئاسية الجزائرية وتبون في الطليعة

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قدم رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، عبد العالي حساني الخميس ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من أيلول/سبتمبر والتي يعتبر الرئيس عبد المجيد تبون الأوفر حظا للفوز فيها.

وقدم حساني ملف ترشحه قبل الظهر، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وينبغي تقديم الترشيحات إلى الهيئة المستقلة للانتخابات قبل منتصف الليل (23,00 ت غ).

وقال المسؤول في الحزب أحمد صادوق لوكالة فرانس برس أن حساني جمع تواقيع أكثر من تسعين ألف مواطن و2200 منتخب من أعضاء مجالس البلديات والولايات والبرلمان.

ومن المتوقع أن يقدم تبون (78 عاما) ترشيحه بعد الظهر، بعدما أعلن في 11 أيلول/سبتمبر نيته الترشح لولاية ثانية.

وانتخب تبون في العام 2019، بحصوله على 58 في المئة من الأصوات بعد أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية.

وفيما تنتهي ولايته في كانون الأول/ديسمبر، أعلن تبون في آذار/مارس أنّ الانتخابات الرئاسية ستجري في السابع من أيلول/سبتمبر، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها.

وانتخب تبون في 2019 خلفا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي اضطر الى الاستقالة بضغط من الجيش والحراك.

وتعلن قائمة المرشحين الذين قبلت ترشيحاتهم في 27 تموز/يوليو على أن يبت المجلس الدستوري في الطعون المحتملة في 3 آب/أغسطس.

وبعد انسحاب زعيمة حزب العمّال الجزائري لويزة حنّون مؤخرا من السباق، لا تزال امرأتان مرشحتين للرئاسة ويتوقع أن تقدّما ملفّي ترشحهما الخميس، وهما سعيدة نغزة رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية وزبيدة عسول المحامية الناشطة في الدفاع عن الحريات.

يب/دص/ب ق