تقدّم في التعاون الروسي الفيتنامي لبناء أول محطة طاقة نووية

أعلنت وكالة روساتوم النووية الروسية الاثنين توقيع اتفاقية تعاون بين روسيا وفيتنام تمهّد لبناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في البلاد، لتفتح بذلك الباب أمام مرحلة جديدة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

ويقوم رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه بزيارة رسمية لروسيا الغنية بموارد الطاقة، في ظل سعي بلاده لتعزيز احتياطياتها من الوقود وسط الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط، وما تثيره من مخاوف عالمية بشأن نقص الإمدادات.

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر شباط/فبراير، شهدت فيتنام التي تضم قطاعا صناعيا مهما ارتفاعا حادا في أسعار الوقود بعد أن قفز سعر البنزين والديزل (95 أوكتان) بنسبة 50% و70% على التوالي.

وأوضحت روساتوم أن الاتفاقية ترسم الإطار القانوني لإنشاء مفاعلين نوويين بقدرة إجمالية تبلغ 2400 ميغاواط ضمن مشروع محطة نين ثوان النووية المقترحة في فيتنام.

وقال رئيس روساتوم أليكسي ليخاتشيف إن هذه الاتفاقية تشكّل “أساسا لشراكة صناعية طويلة الأمد، من شأنها تعزيز استقلال فيتنام في مجال الطاقة وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي”. ولم يُحدَّد بعد موعد بدء أعمال البناء أو موعد تشغيل المحطة.

اتفقت موسكو وهانوي مبدئيا عام 2010 على إنشاء محطة نين ثوان 1 للطاقة النووية، قبل أن تقررا لاحقا تعليق المشروع.

وفي سياق متصل، تم أخيرا توقيع اتفاقية أخرى بين شركة نوفاتك، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا، ومشترٍ فيتنامي، وفق ما أعلن الرئيس التنفيذي للشركة ليونيد ميخيلسون الاثنين.

وقال ميخيلسون في تصريح لقناة روسيا 24 الرسمية “نجري مفاوضات مع مشترين محتملين منذ أكثر من خمس سنوات، وقد وقعنا مؤخرا اتفاقية توريد مبدئية مع أحدهم. نحن على أتم الاستعداد لبدء عمليات التسليم في أقرب فرصة ممكنة”، من دون الكشف عن اسم المشتري.

كما نقلت وكالة تاس للأنباء عن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قوله إن روسيا وفيتنام وقعتا أيضا اتفاقية تتعلق بإنتاج النفط والغاز في كلا البلدين، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

