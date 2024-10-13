تقرير: أمريكا تعتقد أن إسرائيل ستستهدف مواقع عسكرية وبنية تحتية للطاقة بإيران

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من أمينة إسماعيل وأحمد طلبة

بيروت/القاهرة (رويترز) – قالت شبكة (إن.بي.سي) إن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن إسرائيل قلصت نطاق أهداف ردها المحتمل على هجوم إيران هذا الشهر ليقتصر على أهداف عسكرية وبنية تحتية للطاقة.

ولا يزال الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى تحسبا لمزيد من التصعيد في الحرب المستمرة بالمنطقة منذ عام إذ تقاتل إسرائيل جماعة حزب الله في لبنان وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة في حين تهدد طهران، وهي منتج رئيسي للنفط، إسرائيل بعواقب وخيمة إذا تعرضت الجمهورية الإسلامية لهجوم.

وتوعدت إسرائيل مرارا بالرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر تشرين الأول الجاري في أعقاب عمليات إسرائيل العسكرية في غزة ولبنان وكذلك مقتل عدد كبير من قياديي حماس وحزب الله.

وذكر التقرير نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تذكرهم بالاسم أنه لا توجد مؤشرات على أن إسرائيل ستستهدف منشآت نووية أو تنفذ عمليات اغتيال، مضيفا أن إسرائيل لم تتخذ قرارات نهائية بشأن كيفية الرد وتوقيته.

ونقلت (إن.بي.سي) عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن الرد قد يأتي خلال عطلة يوم الغفران اليهودية الحالية.

ولم يصدر بعد تعليق من مسؤولين إسرائيليين على هذا التقرير.

واندلع الصراع بين إسرائيل وحزب الله قبل عام عندما بدأت الجماعة في إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل دعما لحماس في بداية حرب غزة. واحتدم الصراع في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يواصل تنفيذ عمليات في جنوب لبنان لتفكيك “بنية تحتية إرهابية”.

وأضاف “على مدى اليوم المنصرم، هاجم سلاح الجو 200 هدف تقريبا لحزب الله في عمق لبنان وجنوبه، بما في ذلك خلايا إرهابية وقاذفات ومواقع صواريخ مضادة للدبابات ومواقع بنية تحتية إرهابية”.

وقالت إسرائيل أيضا إن سلاح الجو اعترض خمسة مقذوفات عبرت من لبنان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أن أحد جنود الاحتياط وضابطا أصيبوا بجروح خطيرة في واقعتين منفصلتين خلال القتال في جنوب لبنان، بينما أصيب جنود آخرون بجروح طفيفة إلى متوسطة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أسر أحد مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان بعد اكتشاف نفق تحت الأرض يؤدي إلى مخبأ، حيث عثر على منطقة بها “وسائل قتالية ومعدات مصممة للمكوث لفترة طويلة”.

وأعلن حزب الله في بيان تنفيذ هجوم صاروخي على قاعدة للنقل في طيرة الكرمل بجنوب حيفا.

* قوات حفظ السلام

تكثف إسرائيل عملياتها العسكرية منذ أسابيع إذ تقصف جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وسهل البقاع، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من كبار قياديي حزب الله، كما أرسلت قوات برية عبر الحدود.

ومن جانبه يرد حزب الله بإطلاق الصورايخ على مواقع في عمق إسرائيل.

وأدت العملية الإسرائيلية الموسعة إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص، وفقا للحكومة اللبنانية التي تقول أيضا إن أكثر من 2100 شخص قتلوا وأصيب 10 آلاف خلال القتال لما يزيد عن عام. ولا تميز الإحصاءات بين المدنيين والمقاتلين ولكنها تشمل عشرات النساء والأطفال.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزير الدفاع لويد أوستن عبر في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت عن “قلقه البالغ” إزاء التقارير التي ذكرت أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مواقع لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان في الأيام القليلة الماضية، وحث إسرائيل على ضمان سلامتهم وكذلك سلامة الجيش اللبناني.

وذكرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أن خمسة من عناصرها أصيبوا في ثلاث وقائع مختلفة منذ يوم الخميس.

وأجج القتال في الشرق الأوسط مخاوف من انجرار الولايات المتحدة وإيران إلى صراع شامل في المنطقة المنتجة للنفط.

وقال تحالف (المقاومة الإسلامية في العراق) في بيان إنه استهدف بطائرات مسيرة موقعا عسكريا في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل في إطار دعمه للشعب الفلسطيني ولبنان. وأضاف التحالف المؤلف من عدة فصائل مسلحة أنه سيواصل تصعيد الهجمات على معاقل إسرائيلية.

واندلعت الحرب في غزة بعد أن قادت حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 هجوما على بلدات في جنوب إسرائيل التي تقول إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية اللاحقة والمتواصلة على القطاع، وهدفها المعلن القضاء على حماس، أدت حتى الآن إلى مقتل ما يربو على 42 ألف فلسطيني وتدمير مساحات شاسعة من القطاع.