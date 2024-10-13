تقرير: أمريكا تعتقد أن إسرائيل ستستهدف مواقع عسكرية وبنية تحتية للطاقة في إيران

reuters_tickers

5دقائق

من أمينة إسماعيل وأحمد طلبة

بيروت/القاهرة (رويترز) – قالت شبكة إن.بي.سي إن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن إسرائيل قلصت نطاق أهداف ردها المحتمل على هجوم إيران هذا الشهر ليقتصر على أهداف عسكرية وبنية تحتية للطاقة.

ولا يزال الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى تحسبا لمزيد من التصعيد في الحرب المستمرة بالمنطقة منذ عام، إذ تقاتل إسرائيل جماعة حزب الله في لبنان وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

ودأبت إسرائيل على التوعد بالانتقام بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر تشرين الأول ردا على عمليات إسرائيل العسكرية في غزة ولبنان وكذلك مقتل عدد كبير من زعماء حماس وحزب الله.

وذكر التقرير نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم يسمهم أنه لا توجد إشارة إلى أن إسرائيل ستستهدف منشآت نووية أو تنفذ عمليات اغتيال، مضيفا أن إسرائيل لم تتخذ قرارات نهائية بشأن كيفية الرد وتوقيته.

ونقلت إن.بي.سي عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن الرد قد يأتي خلال عطلة يوم الغفران اليهودية الحالية.

واندلع الصراع بين إسرائيل وحزب الله قبل عام عندما بدأت الجماعة في إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل دعما لحماس في بداية حرب غزة. واحتدم الصراع في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال حزب الله يوم الأحد إنه اشتبك مع قوات إسرائيلية حاولت التسلل قرية رامية في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يواصل تنفيذ عمليات في جنوب لبنان لتفكيك “بنية تحتية إرهابية”.

وأضاف “على مدى اليوم المنصرم، هاجم سلاح الجو 200 هدف تقريبا لحزب الله في عمق لبنان وجنوبه، بما في ذلك خلايا إرهابية وقاذفات ومواقع صواريخ مضادة للدبابات ومواقع بنية تحتية إرهابية”.

وقالت إسرائيل أيضا إن سلاح الجو اعترض خمسة مقذوفات عبرت من لبنان.

* قوات حفظ السلام

تكثف إسرائيل عملياتها العسكرية منذ أسابيع قليلة مضت، إذ تقصف جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وسهل البقاع، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من كبار قادة حزب الله، وأرسلت أيضا قوات برية عبر الحدود.

ومن جانبه، أطلق حزب الله صواريخ على عمق إسرائيل.

وأدت العملية الإسرائيلية الموسعة إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص، وفقا للحكومة اللبنانية، التي تقول إن أكثر من 2100 شخص قتلوا وأصيب 10 آلاف آخرين خلال أكثر من عام من القتال. ولا تميز الإحصاءات بين المدنيين والمقاتلين، ولكنها تشمل عشرات النساء والأطفال.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزير الدفاع لويد أوستن عبر في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت عن “قلقه البالغ” إزاء التقارير التي ذكرت أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مواقع لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان في الأيام القليلة الماضية. وحث إسرائيل على ضمان سلامتهم وكذلك سلامة الجيش اللبناني.

وذكرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أن خمسة من عناصرها أصيبوا في ثلاث وقائع مختلفة منذ يوم الخميس.

وأجج القتال في الشرق الأوسط مخاوف من انجرار الولايات المتحدة وإيران إلى صراع شامل في المنطقة المنتجة للنفط.

وقال تحالف المقاومة الإسلامية في العراق في بيان يوم الأحد إنه استهدف بطائرات مسيرة موقعا عسكريا في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل في إطار دعمه للشعب الفلسطيني ولبنان. وذكر التحالف المؤلف من عدة فصائل مسلحة أنه سيواصل تصعيد الهجمات على معاقل إسرائيلية.

واندلعت الحرب في غزة بعد أن قادت حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 هجوما على بلدات في جنوب إسرائيل التي تقول إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.

وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية اللاحقة في غزة، وهدفها المعلن القضاء على حماس، إلى مقتل ما يربو على 42 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، وتدمير مناطق كبيرة من القطاع.