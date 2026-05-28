تقرير: إيران وأمريكا توصلتا لمسودة اتفاق بعد أحدث الهجمات

reuters_tickers

4دقائق

دبي/واشنطن 28 مايو أيار (رويترز) – ذكر تقرير لموقع أكسيوس أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار لكنه بحاجة للموافقة النهائية من الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد استهداف إيران قاعدة جوية أمريكية في الكويت اليوم الخميس عقب شن الولايات المتحدة هجوما وصفته بأنه غارات استهدفت عملية لطائرات إيرانية مسيرة بالقرب من مضيق هرمز

وبحسب التقرير، اتفق الطرفان على مذكرة تفاهم تمتد 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، غير أن الخطة ما زالت بحاجة إلى موافقة ترامب النهائية.

وعقب صدور التقرير، بددت أسعار النفط مكاسبها لتتحول إلى الانخفاض.

وتسلط الضربات، رغم محدوديتها، الضوء على صعوبة المفاوضات التي تهدف إلى تحويل وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل نيسان إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر التي قتل فيها الآلاف ويعيد فتح مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية اعترضت خمس طائرات مسيرة هجومية أطلقتها إيران، ومنعت إطلاق طائرة مسيرة سادسة من موقع تحكم أرضي في بندر عباس بإيران. واعترضت القوات الكويتية صاروخا باليستيا أطلق باتجاه البلاد، التي تستضيف قاعدة أمريكية كبيرة.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث بصراحة عن العمليات العسكرية لرويترز في وقت سابق “كانت هذه العمليات محسوبة ولأغراض دفاعية بحتة، وتهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار”.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن الحرس الثوري قوله إنه استهدف القاعدة الأمريكية المسؤولة عن هجوم وقع في وقت مبكر صباح اليوم قرب مطار بندر عباس، مضيفا أن أي تكرار لما وصفه بالعدوان سيؤدي إلى رد “أكثر حزما”

ونددت الكويت بالهجوم وطالبت إيران بوقف فوري ما وصفته بالتصعيد الخطير.

وتزامنت هذه التطورات، في ثاني موجة تصعيد هذا الأسبوع، مع حلول عيد الأضحى، فيما اتسع نطاق الصراع، الذي اندلع إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط، ليشمل عدة دول.

وقالت باكستان، التي تقوم بدور الوسيط، إن وزير الخارجية إسحق دار سيجتمع مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن غدا الجمعة، لكن لم يكشف بعد عن سبب الزيارة.

وفي لبنان، قالت إسرائيل إنها بدأت استهداف مواقع تابعة لجماعة حزب الله المدعومة من إيران في مدينة صور وشنت هجوما في العاصمة بيروت.

وتقول إيران إن لبنان يجب أن يكون جزءا من أي اتفاق شامل لإنهاء الحرب.

(إعداد دعاء محمد ومروة سلام ونهى زكريا وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير سها جادو ومعاذ عبدالعزيز)