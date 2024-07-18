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تقرير: التحقيق مع شركة حكومية بولندية بشأن مكونات تُستخدم بمسيرات إيرانية

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وارسو (رويترز) – ذكرت شركة هندسية بولندية مملوكة للدولة يوم الخميس أنها تخضع للتحقيق بخصوص تصديرها مكونات إلى طهران، وذلك بعد تقرير أفاد بتعديل تلك المكونات واستخدامها في طائرات مسيرة إيرانية.

ونقلت محطة راديو زيت الخاصة عن مصادر لم تسمها أن شركة (دبليو.إس.كيه بوزان) باعت مضخات لشركة صناعة المركبات الإيرانية (موتورسازان) لاستخدامها في إنتاج جرارات، لكن تلك الأجزاء استُخدمت في طائرات مسيرة أرسلتها إيران إلى روسيا.

وزودت إيران روسيا بالآلاف من طائرات (شاهد-136) المسيرة في أعقاب غزوها لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير شباط 2022. واستُخدمت تلك الطائرات في استنزاف الدفاعات الجوية الأوكرانية وضرب بنية تحتية تبعُد عن خطوط المواجهة الأمامية.

وقالت دبليو.إس.كيه بوزان المملوكة لوكالة التنمية الصناعية البولندية إن مكتب المدعي العام ووكالة الأمن الداخلي “يجريان تحقيقا في تصدير مكونات تصنعها الشركة إلى إيران”.

ولم تُشر الشركة في بيانها إلى الطائرات المسيرة لكنها قالت إن مضخاتها لم تُصنّع لتشغيل الطائرات بسبب وزنها، وإنها تعمل بالديزل وليس بوقود الطائرات.

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