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تقرير: العنف الجنسي منتشر على نطاق واسع في الخرطوم

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من نفيسة الطاهر

القاهرة (رويترز) – قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الاثنين إن قوات الدعم السريع شبه العسكرية مارست العنف الجنسي، الذي يشمل الاغتصاب الجماعي والزواج القسري، على نطاق واسع في العاصمة السودانية الخرطوم خلال الحرب مع القوات المسلحة.

وجاء في تقرير المنظمة أن بعض الهجمات نُسبت أيضا إلى الجيش الذي تخوض قوات الدعم السريع قتالا ضده منذ أبريل نيسان 2023.

واستشهدت المنظمة بروايات أفادت باحتجاز قوات الدعم السريع نساء وفتيات في ظروف قد ترقى إلى مستوى العبودية الجنسية وباعتدائها عليهن أمام عائلاتهن.

وطلبت رويترز من قوات الدعم السريع والجيش التعليق على التقرير. ونفى الطرفان من قبل مسؤوليتهما عن الانتهاكات التي تقع أثناء الحرب. وقالت قوات الدعم السريع إنها ستتخذ تدابير وقائية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان.

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