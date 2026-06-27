تقرير: سماع دوي انفجارات في سيريك بإيران
28 يونيو حزيران (رويترز) – أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية يوم الأحد بسماع دوي انفجارات في مدينة سيريك بجنوب إيران، وذلك دون التطرق لمزيد من التفاصيل.
(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )
28 يونيو حزيران (رويترز) – أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية يوم الأحد بسماع دوي انفجارات في مدينة سيريك بجنوب إيران، وذلك دون التطرق لمزيد من التفاصيل.
(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )
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