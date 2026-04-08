تقرير: شركة إيرانية تؤكد وقوع هجوم على مصفاة نفط بجزيرة لاوان
دبي 8 أبريل نيسان (رويترز) – ذكر موقع شانا الإخباري التابع لوزارة النفط الإيرانية أن الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع النفط أكدت وقوع “هجوم من العدو” على مصفاة في جزيرة لاوان دون أن يسفر عن إصابات.
وقالت الشركة إن المصفاة استهدفت الساعة العاشرة صباحا (0630 بتوقيت جرينتش)، مشيرة إلى أن فرق السلامة والإطفاء تعمل على احتواء حريق نتج عن الهجوم وتأمين الموقع.
وردا على سؤال حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي يقف وراء الهجوم على المصفاة، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني للصحفيين “لا، لم نفعل”.
