The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

تقرير: صندوق النقد الدولي ولبنان يجريان محادثات بشأن تمويل يصل إلى مليار دولار

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

14 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت وكالة بلومبرج نيوز اليوم الثلاثاء نقلا عن أشخاص مطلعين أن صندوق النقد الدولي ولبنان يبحثان خيارات لتقديم دعم سريع لمساعدة البلاد على استيعاب تداعيات حرب الشرق الأوسط.

وأضاف التقرير أن المحادثات تتركز على أداة تمويل من شأنها أن تتيح للبنان الحصول على ما يتراوح من 800 مليون دولار إلى مليار دولار، على أن تُخصص هذه الأموال لدعم الموازنة والاستجابة الإنسانية.

ونقلت بلومبرج عن متحدث باسم صندوق النقد الدولي قوله إن موظفي الصندوق “منخرطون بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية، بما في ذلك بشأن القضايا الأساسية لإدارة الأزمة الاقتصادية بهدف الحد من تأثيرها على الاقتصاد”، مضيفا أن المحادثات لا تزال جارية بشأن برنامج إصلاحي يمكن أن يحظى بدعم من خلال ترتيب مع صندوق النقد الدولي.

ولم تتمكن رويترز بعد من التحقق من صحة التقرير. ولم يرد صندوق النقد الدولي بعد على طلب من رويترز للتعليق.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

