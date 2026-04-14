تقرير: صندوق النقد الدولي ولبنان يجريان محادثات بشأن تمويل يصل إلى مليار دولار
14 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت وكالة بلومبرج نيوز اليوم الثلاثاء نقلا عن أشخاص مطلعين أن صندوق النقد الدولي ولبنان يبحثان خيارات لتقديم دعم سريع لمساعدة البلاد على استيعاب تداعيات حرب الشرق الأوسط.
وأضاف التقرير أن المحادثات تتركز على أداة تمويل من شأنها أن تتيح للبنان الحصول على ما يتراوح من 800 مليون دولار إلى مليار دولار، على أن تُخصص هذه الأموال لدعم الموازنة والاستجابة الإنسانية.
ونقلت بلومبرج عن متحدث باسم صندوق النقد الدولي قوله إن موظفي الصندوق “منخرطون بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية، بما في ذلك بشأن القضايا الأساسية لإدارة الأزمة الاقتصادية بهدف الحد من تأثيرها على الاقتصاد”، مضيفا أن المحادثات لا تزال جارية بشأن برنامج إصلاحي يمكن أن يحظى بدعم من خلال ترتيب مع صندوق النقد الدولي.
ولم تتمكن رويترز بعد من التحقق من صحة التقرير. ولم يرد صندوق النقد الدولي بعد على طلب من رويترز للتعليق.
