تقرير: مصر تستقبل وفدا من حماس لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار

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القاهرة (رويترز) – قالت قناة القاهرة الإخبارية التابعة للدولة في مصر يوم الخميس نقلا عن مصدر رسمي لم تذكره بالاسم إن وفدا أمنيا مصريا التقى بوفد من قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في القاهرة في إطار الجهود الرامية إلى استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وتقوم مصر وقطر بالوساطة بين إسرائيل وحماس خلال المحادثات التي استمرت لشهور وانهارت في أغسطس آب دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال الذي بدأ بعد هجوم قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقالت قناة الأقصى التابعة لحركة حماس في وقت لاحق يوم الخميس نقلا عن مصادر إن وفدا من حماس برئاسة كبير المفاوضين ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة خليل الحية وصل إلى القاهرة للاجتماع مع رئيس جهاز المخابرات العامة حسن محمود رشاد.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إنه يرحب باستعداد مصر للدفع نحو التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال دبلوماسيين كبار في قطر وواشنطن إن مفاوضين أمريكيين وإسرائيليين سيجتمعون في الدوحة في الأيام المقبلة في محاولة لاستئناف المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.