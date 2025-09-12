تقرير: هولندا لن تنضم لمسابقة يوروفيجن للأغنية إذا شاركت إسرائيل

أمستردام (رويترز) – ذكرت شبكة (أفروتروس) الهولندية يوم الجمعة أن هولندا انضمت إلى أيرلندا في إعلانها عدم المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) لعام 2026 إذا شاركت فيها إسرائيل، وذلك بسبب حجم المعاناة في قطاع غزة.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية أن مشاركة إسرائيل “غير مقبولة” بالنظر إلى “الخسائر المستمرة والمروعة في الأرواح في غزة”.

وطغت الاحتجاجات على مشاركة إسرائيل على النسختين السابقتين من مسابقة يوروفيجن بسبب استمرار هجومها العسكري على غزة، والذي أعقب الهجوم الذي شنه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقالت أفروتروس إنها تضع في الحسبان أيضا العدد الكبير من الصحفيين الذين لقوا حتفهم في غزة في قرارها مقاطعة مسابقة يوروفيجن، التي شاهدها 166 مليون شخص على شاشات التلفزيون هذا العام، إذا شاركت إسرائيل.

ونفت إسرائيل استهداف الصحفيين في القطاع.

وعبر اتحاد الإذاعات الأوروبية، الذي ينظم المسابقة، تفهمه “للمخاوف والآراء الراسخة حيال الصراع الدائر في الشرق الأوسط”.

وقال مدير الاتحاد مارتن جرين في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني “ما زلنا نتشاور مع جميع أعضاء اتحاد الإذاعات الأوروبية لجمع الآراء عن كيفية إدارة المشاركة والتوتر الجيوسياسي المحيط بمسابقة الأغنية الأوروبية”.

