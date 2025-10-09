تقرير لـ”فرانس 24″ يشير إلى استخدام الجيش السوداني غاز الكلور مرتين عام 2024

افاد تقرير إعلامي نُشر الخميس بأن الجيش السوداني الذي يخوض حربا ضد قوات الدعم السريع منذ نيسان/أبريل 2023، استخدم غاز الكلور في هجومين شمال العاصمة الخرطوم عام 2024.

وفرضت الولايات المتحدة في حزيران/يونيو الفائت عقوبات على الحكومة السودانية المدعومة من الجيش بسبب استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية العام الماضي في الحرب الأهلية الدامية التي تشهدها البلاد. لكنّ واشنطم لم توضح متى وأين استُخدمت تلك الأسلحة.

وأظهر تحقيق أجرته محطة “فرانس 24” أن الجيش ألقى برميلين من الكلور في أيلول/سبتمبر 2024 في محيط مصفاة الجيلي النفطية شمال الخرطوم.

وكانت قوات الدعم السريع تسيطر وقتها على المنطقة وعلى أكبر منشأة نفطية في السودان.

ورأت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن “استخدام مادة كيميائية صناعية (…) كسلاح يُشكل سابقة مقلقة”.

ودأبت الحكومة السودانية على نَفي الاتهامات الأميركية، مؤكدة أن “لا أساس لها” وواصفة إياها بأنها “ابتزاز سياسي”.

وأفادت الشهر المنصرم بأن تحقيقا داخليا لم يُظهر وجود “أي دليل” على تلوث كيميائي في ولاية الخرطوم.

واستخدمت “فرانس 24” بيانات مفتوحة المصدر، ولقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وآراء خمسة خبراء لتأكيد استخدام غاز الكلور.

وتحققت من مقاطع فيديو تُظهر برميل كلور صناعي أُلقي على ما يبدو من طائرة في 5 أيلول/سبتمبر 2024 على قاعدة قري العسكرية قرب الجيلي، ما أدى إلى تصاعد سحابة صفراء من غاز الكلور.

وأفاد التقرير بأن منشأ البرميل شركة هندية صدّرته إلى بورتسودان في آب/أغسطس 2024. وأوضحت الشركة للمحطة الفرنسية أن كان من المفترض أن يُستخدم حصرا “لمعالجة مياه الشفة”.

كذلك تحققت “فرانس 24” من تقارير عن إلقاء برميل ثان من طائرة في 13 أيلول/سبتمبر 2024 على مصفاة الجيلي.

وأسفرت الحرب في السودان منذ نيسان/أبريل 2023، عن مقتل عشرات الآلاف وتهجير الملايين، وتسببت بجوع ونزوح، وصفتها الأمم المتحدة بأنها “الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم”.

كذلك شهدت هذه الحرب فظائع كثيرة بحق المدنيين السودانيين، إذ اتُهم طرفا النزاع بارتكاب جرائم حرب، من بينها القصف العشوائي واستهداف المدنيين.

