تقرير للأمم المتحدة: إيران وحزب الله ساعدا جماعة الحوثي في النمو لمنظمة عسكرية قوية

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من ميشيل نيكولز وجون أيريش

الأمم المتحدة (رويترز) – ذكر تقرير سري صادر عن مراقبي تطبيق عقوبات الأمم المتحدة أن جماعة الحوثي اليمنية نمت “من جماعة مسلحة محلية بقدرات محدودة إلى منظمة عسكرية قوية” بمساعدة من الحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله اللبنانية ومتخصصين عراقيين.

وقالت لجنة الخبراء المستقلة إن الحوثيين كانوا يتلقون تدريبات تكتيكية وفنية خارج اليمن خلال سفرهم بجوازات سفر مزيفة إلى إيران ولبنان والعراق. وترفع اللجنة تقريرا سنويا إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وشن الحوثيون على مدى العام المنصرم هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن في قنوات الشحن المهمة في البحر الأحمر إظهارا لدعم الفلسطينيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة، مما أدى إلى تعطيل حركة التجارة البحرية العالمية باضطرار شركات الشحن إلى تحويل مسار سفنها.