تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية: التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب “تأخر كثيرا”

فيينا (رويترز) – قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري يوم الأربعاء، إن إيران لم تسمح للمفتشين بدخول المواقع النووية التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو حزيران، مضيفة أن التحقق من مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران “تأخر كثيرا”.

وقالت الوكالة في تقريرها الموجه إلى الدول الأعضاء، والذي اطلعت عليه رويترز “عدم تمكن الوكالة من الوصول إلى هذه المواد النووية في إيران لمدة خمسة أشهر يعني أن عملية التحقق… تأخرت كثيرا”، وشددت على أنه “من الضروري” أن تتمكن من القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.

