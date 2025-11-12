The Swiss voice in the world since 1935
تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية: التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب “تأخر كثيرا”

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

فيينا (رويترز) – قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري يوم الأربعاء، إن إيران لم تسمح للمفتشين بدخول المواقع النووية التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو حزيران، مضيفة أن التحقق من مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران “تأخر كثيرا”.

وقالت الوكالة في تقريرها الموجه إلى الدول الأعضاء، والذي اطلعت عليه رويترز “عدم تمكن الوكالة من الوصول إلى هذه المواد النووية في إيران لمدة خمسة أشهر يعني أن عملية التحقق… تأخرت كثيرا”، وشددت على أنه “من الضروري” أن تتمكن من القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية)

