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تقرير نهائي: طائرة رئيس إيران الراحل رئيسي سقطت لسوء الأحوال الجوية

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دبي (رويترز) – ذكر التلفزيون الإيراني يوم الأحد أن التقرير النهائي الخاص بالتحقيق في وفاة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي أظهر أن الطائرة الهليكوبتر التي كانت تقله سقطت لأسباب على رأسها سوء الأحوال الجوية ومنها الضباب الكثيف.

توفي رئيسي، الذي كان من المحافظين واعتبر أنه خليفة محتمل للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، عندما سقطت طائرته الهليكوبتر في مايو أيار بمنطقة جبلية قرب حدود أذربيجان.

وذكر التلفزيون الرسمي أن التقرير النهائي خلص إلى أن “السبب الرئيسي لسقوط الطائرة الهليكوبتر هو الأحوال الجوية المعقدة في المنطقة”.

وقال التقرير الصادر عن لجنة عليا كلفها الجيش الإيراني بالتحقيق في الواقعة إن كتلة من الضباب الكثيف تسببت في اصطدام الطائرة الهليكوبتر التي كانت تقل رئيسي ومرافقيه بجبل.

وقال تقرير أولي للجيش الإيراني في مايو أيار إن ليس هناك ما يشير إلى وجود شبهة تلاعب أو تنفيذ هجوم خلال التحقيق في واقعة تحطم طائرة رئيسي.

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