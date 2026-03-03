تقييم استخباراتي يحذر من هجمات إيرانية على أمريكا بعد مقتل خامنئي

من جانا ونتر

واشنطن 3 مارس آذار (رويترز) – حذر تقييم مخابراتي اطلعت عليه رويترز من أن إيران والجماعات المسلحة المتحالفة معها قد تستهدف الولايات المتحدة بهجمات ردا على مقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم السبت في ضربات إسرائيلية وأمريكية.

وذكر التقييم الصادر في 28 فبراير شباط عن مكتب الاستخبارات والتحليل التابع لوزارة الأمن الداخلي أن إيران والجماعات المتحالفة معها “من المحتمل” أن تشكل تهديدا بشن هجمات محددة الأهداف على الولايات المتحدة، لكن من المستبعد شن هجوم مادي واسع النطاق.

وقال التقرير إن الشاغل الرئيسي على الأمد القصير هو أن “قراصنة” متحالفين مع إيران سيشنون هجمات إلكترونية منخفضة المستوى ضد شبكات الولايات المتحدة، مثل اختراق المواقع الإلكترونية وتعطيل الخدمات.

وأضاف تقرير وزارة الأمن الداخلي الذي اطلعت عليه رويترز “على الرغم من أن شن هجوم مادي واسع النطاق أمر غير مرجح، فإن إيران ووكلاءها يشكلون على الأرجح تهديدا قائما يتمثل في شن هجمات محددة الأهداف داخل الأراضي الأمريكية، ومن شبه المؤكد أنهم سيصعدون من الإجراءات الانتقامية – أو الدعوات إلى الرد – مع تأكيد وفاة الزعيم الأعلى”.

وردا على طلب للتعليق، قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان “أنا على اتصال مباشر مع شركائنا في أجهزة المخابرات الاتحادية وإنفاذ القانون بينما نواصل رصد أي تهديدات محتملة للوطن عن كثب وإحباطها”.

وأكدت إيران يوم الأحد مقتل خامنئي في غارة جوية يوم السبت، وكانت إسرائيل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب هما أول من أعلن عن وفاته.

ورجح تقييم الوزارة أيضا أن تواصل إيران هجماتها ضد أهداف للولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، ومن شبه المؤكد أنها ستلقي باللوم على كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية في أي احتجاجات تندلع بسبب تصريح ترامب الداعي إلى تغيير النظام.

وتوسعت الحرب الجوية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران أمس الاثنين إذ هاجمت إسرائيل لبنان ردا على هجمات من جماعة حزب الله، وواصلت طهران هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول الخليج التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية.

وقالت السلطات التي تحقق في حادث إطلاق نار وقع يوم الأحد في حانة في أوستن بولاية تكساس وأسفر عن مقتل شخصين على الأقل إنه من السابق لأوانه القول إن المسلح نفذ الهجوم بسبب الحرب في إيران.

وبحسب صورة اطلعت عليها رويترز لجثة المسلح الذي قتله رجال الشرطة، كان الرجل يرتدي قميصا عليه العلم الإيراني وكلمة “إيران” مكتوبة على الصدر.

