تكتل دول المحيط الهادئ يستعد لإصدار بيان “حازم” بشأن التجربة الصاروخية الصينية

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أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الأربعاء، أن قادة دول منتدى جزر المحيط الهادئ بصدد إصدار بيان مشترك “حازم” يدين تجربة إطلاق صاروخ صيني “استراتيجي” يحمل رأسا حربيا وهميا سقط في مياه المحيط الإثنين.

ونفّذت الصين هذا العرض النادر لقوتها العسكرية في اليوم نفسه الذي وقّعت فيه أستراليا وفيجي اتفاقا دفاعيا مهما يعزز تعاونهما، في وقت تسعى كانبيرا لمواجهة طموحات الصين الى توسيع نفوذها في منطقة جنوب المحيط الهادئ ذات الموقع الاستراتيجي.

وأوضح ألبانيزي للصحافيين في بريزبين، قبيل اجتماعات مع قادة بابوا غينيا الجديدة وتونغا وساموا، أن منتدى جزر المحيط الهادئ الإقليمي بصدد تعميم مسودة البيان على أعضائه الثمانية عشر للموافقة عليها.

وأبدت دولة توفالو، الجزيرة الصغيرة في المحيط الهادئ، الأربعاء “قلقها البالغ” إزاء التجربة الصاروخية الصينية.

وصرح رئيس وزراء توفالو فيليتي تيو، بأن بلاده تشارك قادة دول المحيط الهادئ الأخرى “قلقهم البالغ وخيبة أملهم” إزاء إطلاق الصاروخ البالستي القادر على حمل [رؤوس نووية.

وقال رئيس وزراء توفالو إن إطلاق الصاروخ يتعارض مع تطلعات دول المحيط الهادئ لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية، ودعا “القوى العظمى إلى الامتناع عن استخدام المحيط الهادئ كساحة تجارب لترساناتها العسكرية”.

وتوفالو واحدة من عدد قليل من دول المحيط الهادئ ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع تايوان وليس مع بكين.

– رسالة حازمة جدا –

وسارعت دول من بينها أستراليا ونيوزيلندا واليابان والولايات المتحدة إلى إدانة التجربة الصاروخية الصينية.

وتتردد العديد من دول جنوب المحيط الهادئ، التي تعتمد اقتصاداتها على المساعدات وتثقلها الديون للبنوك الصينية مقابل قروض بنى تحتية، في توجيه انتقادات علنية لبكين، علما بأن جزر سليمان أعلنت الثلاثاء أنها قدمت “مذكرة احتجاج” على إطلاق الصاروخ.

وقال ألبانيزي بعد عودته من زيارة إلى جزر سليمان “نأمل أيضا أن تتكاتف دول المحيط الهادئ لتوجيه رسالة حازمة”.

وأضاف “ستكون رسالة حازمة جدا”.

وأجرى ألبانيزي محادثات أمنية مع رئيس وزراء تونغا اللورد فاكافانوا، ورئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي، ورئيس وزراء ساموا لاولياليماليتوا ليواتيا شميدت، في بريزبين، قبل أن يستضيفهم لحضور مباراة بارزة في دوري الركبي.

وقال فاكافانوا إن تونغا “تؤيد مقترح قادة دول المحيط الهادئ لإرساء السلام في المحيط. هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا، وسننضم إلى البيان المشترك الذي يناقشه قادة المنتدى حاليا”.

– “مصادفة غريبة” –

تستثمر أستراليا ملايين الدولارات في دعم برامج دوري الركبي واتحاد الركبي في دول المحيط الهادئ، إذ تنظر إلى هذه الرياضة باعتبارها إحدى أدوات “القوة الناعمة” في تنافسها مع الصين على النفوذ.

وصرح ألبانيزي للصحافيين “نريد أن بأنفسنا مسؤولية أمننا، وأن يتكاتف قادة دول المحيط الهادئ لضمان أمن منطقتنا”.

وقال وزير الدفاع الفيجي بيو تيكودوادوا، في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية “إيه بي سي” بأنه حذّر السفارة الصينية من إطلاق صاروخ.

وقال للإذاعة إن “إجراء تجارب صاروخية لا يبشر بالكثير من الاحترام والثقة”.

أضاف أن من “المصادفات الغريبة” أن سفينة تتبع الصواريخ الصينية “يوان وانغ 5” كانت راسية في أحد موانئ فيجي عندما أُطلق الصاروخ.

كلن/غد