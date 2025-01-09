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تكلفة الكوارث المناخية كانت مرتفعة بشكل استثنائي العام الماضي (ميونيخ ري)

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قالت دراسة نشرتها شركة ميونيخ ري الخميس إن تغير المناخ غذى الكوارث الطبيعية التي تسببت في خسائر بقيمة 320 مليار دولار العام الماضي، محذرة من أن “آلة الطقس في كوكبنا تعمل بوتيرة أسرع”.

وأوضحت الشركة في تقرير أن إجمالي الخسائر المؤمن عليها بلغ 140 مليار دولار (136 مليار يورو) على مدى الأشهر الـ12 الماضية، مما يجعل عام 2024 ثالث أعلى إجمالي منذ عام 1980.

وتتوافق  هذه النتائج مع أرقام مماثلة من شركة سويس ري، الشركة الرائدة الأخرى في إعادة التأمين، والتي حسبت خسائر إجمالية بلغت حوالى 310 مليار دولار و135 مليار دولار من الخسائر المؤمنة. 

وقال توبياس غريم، كبير علماء المناخ في ميونيخ ري “آلة الطقس في كوكبنا تعمل بوتيرة أسرع”. 

وأضاف غريم “يدفع الجميع ثمن تفاقم الظواهر الجوية القصوى” الناجمة عن تغير المناخ، مشيرا إلى أن العبء يقع بشكل أشد على “الأشخاص في البلدان التي لا تتمتع إلا بحماية تأمينية ضئيلة أو دعم ممول من القطاع العام للمساعدة في التعافي”.

 وقال “يجب على المجتمع العالمي أن يتخذ إجراءات أخيرا ويجد طرقا لتعزيز قدرة جميع البلدان على الصمود، وخصوصا تلك الأكثر ضعفا”. 

ساهمت الأعاصير المدارية وحدها في خسائر إجمالية بلغت 135 مليار دولار، وخسائر مؤمنة بلغت 52 مليار دولار. 

وفي أوروبا، تسببت الفيضانات في مدينة فالنسيا الإسبانية في خسائر بلغت 11 مليار دولار، منها 4,2 مليارات دولار مؤمن عليها. 

وقال غريم “أظهرت دراسة حول أسباب الفيضانات في إسبانيا أن تغير المناخ أدى إلى مضاعفة احتمالات التعرض لمثل هذه الأمطار”. 

في المجمل، فقد نحو 11 ألف شخص حياتهم نتيجة الكوارث الطبيعية في عام 2024، وهي حصيلة باهظة رغم أنها أقل من المتوسط، بحسب شركة ميونيخ ري.

جفل/شي/غ ر 

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