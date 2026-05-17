تكليف رئيس مجلس الشورى الإيراني الإشراف على العلاقات مع الصين (إعلام محلي)

afp_tickers

2دقائق

أفادت وسائل إعلام إيرانية الأحد بأن رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين مع الولايات المتحدة محمد باقر قاليباف، كُلّف الإشراف على العلاقات مع الصين.

وذكرت وكالة تسنيم نقلا عن “مصادر مطلعة” أن “محمد باقر قاليباف عُيّن أخيرا ممثلا خاصا للجمهورية الإسلامية الإيرانية لشؤون الصين”، فيما أوردت وسائل إعلام أخرى تقارير مماثلة.

ووفقا لوكالة تسنيم، عُيّن قاليباف بناء على اقتراح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان وموافقة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي.

وأضافت الوكالة أنه سيتوّلى “تنسيق مختلف قطاعات العلاقات بين إيران والصين”.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى ان علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الذي قضى في غارة في 17 آذار/مارس، كان يشغل المنصب المذكور.

وأشرف لاريجاني على دفع المفاوضات مع الصين، والتي أدت في العام 2021 إلى اتفاقية تعاون لمدة 25 عاما.

ومنذ اندلاع الحرب في 28 شباط/فبراير عقب غارات أميركية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، برز قاليباف كشخصية محورية تقود الدبلوماسية في جولة المحادثات الوحيدة مع الولايات المتحدة في نيسان/أبريل، وذلك بعد مقتل عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين على رأسهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي.

اب-مز/ع ش-خلص/ب ق