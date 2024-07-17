تلاشي آمال تحقيق العدالة بعد عقد من إسقاط الرحلة “إم إتش 17” فوق أوكرانيا

afp_tickers

5دقائق

بعد عشرة أعوام من إسقاط الرحلة “إم إتش 17” التابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق شرق أوكرانيا، تضمحلّ آمال عائلات الضحايا التي تجتمع الأربعاء مرتدية الأسود لإحياء ذكرى أقاربهم، في رؤية المنفذين وراء القضبان.

وتجمّع الأربعاء المئات من أقارب الضحايا الـ298 وممثلين عن الحكومة الهولندية ومسؤولين في موقع تذكاري قرب مطار أمستردام-شيبول محاطًا بعباد الشمس مثل الحقل الذي تناثرت فيه جثث وحطام الطائرة التي أقلعت في 17 تموز/يوليو 2014 باتجاه كوالالمبور.

بعد بضع ساعات من الإقلاع، أسقط صاروخ روسي الصنع طائرة الخطوط الجوية الماليزية من طراز بوينغ 777 فوق شرق أوكرانيا حيث يسيطر انفصاليون موالون لروسيا. وقُتل جميع من كان على متنها.

وستُلفظ خلال المراسم أسماء جميع الضحايا وهم 196 هولنديًا و43 ماليزيًا و38 أستراليًا.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، حكمت محكمة هولندية غيابيًا على ثلاثة رجال هم الروسيان إيغور غيركين وسيرغي دوبينسكي والأوكراني ليونيد خارتشينكو، بالسجن المؤبد لدورهم في المأساة.

ورأى القضاة حينها أن الرجال الثلاثة يمكن أن يتحملوا جميعًا مسؤولية نقل صاروخ “بوك” من قاعدة عسكرية في روسيا ونشره في موقع الإطلاق، على الرغم من أنهم لم يطلقوه بأنفسهم.

لكن لطالما رفضت موسكو تسليم أي مشتبه بهم، قائلة إن ذلك يتعارض مع القانون الروسي.

وفي 2023، علّق المحققون الدوليون تحقيقاتهم، معتبرين أنه لم تكن هناك أدّلة كافية لملاحقة مزيد من المشتبه بهم.

ويقول إيفرت فان زيتفيلد الذي فقد ابنته فريديريك (19 عامًا) وابنه روبرت-يان (18 عامًا) وأهل زوجته، لوكالة فرانس برس “لا أعتقد أن المسؤولين عن الحادث سيقضون عقوبتهم”.

وتُبثّ المراسم التذكارية الأربعاء على التلفزيون ويُرفع العلم الوطني في عدة مدن هولندية. وأحيا كذلك البرلمان الأسترالي ذكرى الضحايا.

– “جريمة فظيعة” –

ورفض المدانون الثلاثة حضور المحاكمة في هولندا ونفوا أن يكون لهم أي دور في المأساة، فيما تم تبرئة أوليغ بولاتوف الذي قال القضاء إنه لم تتوفر أدلة كافية لإثبات تورّطه.

وخلص المحققون الدوليون إلى وجود “مؤشرات قوية” على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على توريد الصاروخ الذي استُخدم لإسقاط الطائرة.

ولطالما نفت روسيا أي تورط لها، معتبرة أن الحكم الذي صدر في 2022 حكم “سياسي” وأن المحاكمة تكاد تكون “واحدة من أكثر (المحاكمات) فضائحية في تاريخ العمليات القضائية”.

وقالت أجهزة الأمن الأوكراني الأربعاء “إنها الذكرى العاشرة لجريمة فظيعة”، مضيفة “مرّت السنوات وما زالت روسيا تتبع طريقها الدموي وتكذب علانية على العالم وتدمّر حياة ملايين الأشخاص”، في إشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.

ودعا الاتحاد الأوروبي الثلاثاء موسكو إلى “قبول مسؤوليتها في هذه المأساة والتعاون الكامل في خدمة العدالة”.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن الأدلّة المقدّمة خلال المحاكمة “تُظهر بوضوح أن نظام الصاروخ أرض-جو من طراز +بوك+ المستخدم في إسقاط الرحلة +إم إتش 17+ كانت تملكه بلا شك القوات المسلحة في الاتحاد الروسي”.

من جهتها، نفت السفارة الروسية لدى لاهاي أي تورط لموسكو، محمّلة كييف المسؤولية.

ويقول إيفرت فان زيتفيلد “إن غزو أوكرانيا وتصعيد الحرب يجعلان من الصعب جدًا تصديق أنه سيتم توقيف أي منهم قريبًا”.

وأثار تحطّم الطائرة في العام 2014 غضبًا دوليًا، خصوصًا بعدما تناثرت الجثث والحطام في حقول عباد الشمس الشهيرة في أوكرانيا فيما كان بعض الضحايا، من بينهم أطفال، مربوطين بمقاعدهم.

وخلال المحاكمة، اعتمد الادّعاء بكثافة على سجلات المكالمات الهاتفية وبيانات الاتصالات التي يُقال إنها أكدت وجود المشتبه بهم قرب موقع إطلاق الصاروخ أو في مراكز اتخاذ القرار.

واستخدم الادّعاء أيضًا شهادات بما فيها شهادة انفصالي سابق انهار خلال وصفه لموقع التحطّم حيث رأى “ألعابًا للأطفال مبعثرة”، بالإضافة إلى أدلة فيديو وصور عن تحركات الصاروخ.

يهي-كفو/كبج/نور