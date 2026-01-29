The Swiss voice in the world since 1935
تلفزيون: الحرس الثوري الإيراني سينفذ تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق هرمز الأسبوع المقبل

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

29 يناير كانون الثاني (رويترز) – أفادت قناة برس تي.في الإيرانية اليوم الخميس بأن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري ستجري تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق هرمز يومي الأول والثاني من فبراير شباط.

ومضيق هرمز أهم ممر لتصدير النفط في العالم لأنه يربط أكبر منتجي النفط في الخليج، مثل السعودية وإيران والعراق والإمارات، بخليج عمان وبحر العرب.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب وإيناس العشري – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )

