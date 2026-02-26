The Swiss voice in the world since 1935
تلفزيون: الرئيس الإيراني يؤكد مجددا معارضة طهران لصنع أسلحة نووية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 26 فبراير شباط (رويترز) – قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الخميس إن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أفتى بتحريم أسلحة الدمار الشامل، وهو ما يعني “بشكل قاطع أن طهران لن تصنع أسلحة نووية”.

وجاءت تعليقات بزشكيان قبيل بدء الجولة الثالثة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، التي لا تزال تتهم طهران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية.

وكان خامنئي، صاحب القول الفصل بشأن البرنامج النووي الإيراني، حرم صنع الأسلحة النووية في فتوى صدرت في أوائل العقد الأول من هذا القرن.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

