تلفزيون: الزعيم الأعلى الإيراني سيلقي خطابا عن الاحتجاجات خلال دقائق

reuters_tickers

2دقائق

9 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم الجمعة إن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي سيلقي خطابا عن “الأعمال الإرهابية” في البلاد في غضون دقائق، في الوقت الذي لا تزال فيه الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية مستمرة في جميع أنحاء البلاد.

وبدأت شرارة الجولة الأحدث من الاحتجاجات من أصحاب المتاجر في بازار طهران الكبير على خلفية غضبهم من الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية لكنها اجتذبت آخرين معظمهم من الشباب، وذلك خلافا لاحتجاجات 20232 و2023 التي لعبت فيها النساء والفتيات دورا رئيسيا.

وتحدثت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومقرها الولايات المتحدة عن مقتل ما لا يقل عن 34 متظاهرا وأربعة من أفراد الأمن واعتقال 2200 شخص منذ بدء الاضطرابات، وهو ما يقول محللون إنه يسلط الضوء على تنامي الإحباط تجاه الوضع الراهن من حكم المؤسسة الشيعية.

وتسعى السلطات إلى تبني نهج مزدوج في التعامل مع الاضطرابات، إذ قالت إن الاحتجاجات ذات الصلة بالاقتصاد مشروعة وستتعامل معها بالحوار، غير أنها واجهت بعض المظاهرات بالغاز المسيل للدموع وسط مواجهات عنيفة في الشوارع.

(تغطية صحفية باريسا حافظي – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)