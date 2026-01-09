The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

تلفزيون: الزعيم الأعلى الإيراني سيلقي خطابا عن الاحتجاجات خلال دقائق

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

9 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم الجمعة إن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي سيلقي خطابا عن “الأعمال الإرهابية” في البلاد في غضون دقائق، في الوقت الذي لا تزال فيه الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية مستمرة في جميع أنحاء البلاد.

وبدأت شرارة الجولة الأحدث من الاحتجاجات من أصحاب المتاجر في بازار طهران الكبير على خلفية غضبهم من الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية لكنها اجتذبت آخرين معظمهم من الشباب، وذلك خلافا لاحتجاجات 20232 و2023 التي لعبت فيها النساء والفتيات دورا رئيسيا.

وتحدثت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومقرها الولايات المتحدة عن مقتل ما لا يقل عن 34 متظاهرا وأربعة من أفراد الأمن واعتقال 2200 شخص منذ بدء الاضطرابات، وهو ما يقول محللون إنه يسلط الضوء على تنامي الإحباط تجاه الوضع الراهن من حكم المؤسسة الشيعية.

وتسعى السلطات إلى تبني نهج مزدوج في التعامل مع الاضطرابات، إذ قالت إن الاحتجاجات ذات الصلة بالاقتصاد مشروعة وستتعامل معها بالحوار، غير أنها واجهت بعض المظاهرات بالغاز المسيل للدموع وسط مواجهات عنيفة في الشوارع.

(تغطية صحفية باريسا حافظي – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية