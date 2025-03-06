تلفزيون: القوات السورية تخوض اشتباكات دامية أمام موالين للأسد

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دمشق (رويترز) – ذكر تلفزيون سوري يوم الخميس أن 13 على الأقل من قوات الأمن السورية قتلوا في اشتباكات مع مسلحين مرتبطين بنظام بشار الأسد في موجة من أسوأ أعمال العنف التي تواجه الإدارة التي يقودها الإسلاميون منذ الإطاحة بالرئيس السابق في ديسمبر كانون الأول.

وقالت قناة تلفزيون سوريا الموالية للإدارة الجديدة في دمشق إن الاشتباكات مستمرة في منطقة جبلة وهي جزء من المنطقة الساحلية حيث معقل الطائفة العلوية التي تنتمي إليها عائلة الأسد.

وبرزت المنطقة الساحلية كواحدة من التحديات الأمنية الرئيسية التي تواجه الرئيس المؤقت أحمد الشرع في الوقت الذي تعمل فيه حكومته على تعزيز السيطرة.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر في وزارة الدفاع القول إنه تمت مهاجمة “فلول ميليشيات الأسد” في عدة مناطق بطريقة موحدة. وأضافت أن تعزيزات في طريقها إلى منطقة جبلة لدعم قوات الأمن.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قُتل اثنان من أفراد وزارة الدفاع في مدينة اللاذقية على يد مجموعات قالت وسائل الإعلام الرسمية إنها من “فلول ميليشيات الأسد”.