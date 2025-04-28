The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

تلفزيون: انتشال 68 جثة بعد ضربة أمريكية على صعدة باليمن

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

من نيرة عبد الله

دبي (رويترز) – ذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن إنه تم انتشال 68 جثة بعد أن أصابت ضربة أمريكية مركز احتجاز يؤوي مهاجرين أفارقة في محافظة صعدة، مضيفة أن 47 آخرين أصيبوا في الهجوم.

وتعد صعدة معقلا للحوثيين، وكانت هدفا لضربات أمريكية في السابق.

وقالت وزارة الداخلية اليمنية إن مركز الاحتجاز كان به 115 مهاجرا أفريقيا.

ويكثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العمليات العسكرية ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران. واستهدفت القوات الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر ميناء رأس عيسى النفطي المطل على البحر الأحمر مما أودى بحياة 74 شخصا على الأقل، في أكبر هجوم من حيث عدد القتلى حتى الآن.

وتتوعد واشنطن بمواصلة هجماتها على الحوثيين حتى يوقفوا هجماتهم على حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وسيطر الحوثيون على مساحات واسعة من الأراضي في اليمن على مدى العقد الماضي، ويشنون هجمات عديدة بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023، قائلين إنهم يستهدفون سفنا على صلة بإسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين وسط استمرار حرب غزة.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
52 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية