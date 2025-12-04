The Swiss voice in the world since 1935
تلفزيون: سلوفينيا لن تشارك في يوروفيجن 2026

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

سراييفو 4 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال تلفزيون سلوفينيا الرسمي آر.تي.في إن البلاد لن تشارك في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) لعام 2026، بعد أن رفض أعضاء اتحاد البث الأوروبي اليوم الخميس دعوة للتصويت على مشاركة إسرائيل.

وكانت سلوفينيا من بين الدول التي حذرت من أنها لن تشارك في المسابقة إذا شاركت إسرائيل.

وقالت رئيسة تلفزيون سلوفينيا الرسمي ناتاليا جورشاك “رسالتنا هي: لن نشارك في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) إذا شاركت إسرائيل. نيابة عن 20 ألف طفل سقطوا ضحايا في غزة”.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

