تلفزيون: ضربات جوية أمريكية على أهداف بالعاصمة اليمنية

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القاهرة (رويترز) – ذكر تلفزيون المسيرة الذي تديره جماعة الحوثي في اليمن أن الولايات المتحدة ضربت أهدافا في العاصمة اليمنية صنعاء يوم الأربعاء في أحدث سلسلة من الضربات ردا على هجمات شنتها الجماعة المتحالفة مع إيران على حركة الشحن في البحر الأحمر.

وقال ثلاثة سكان لرويترز إن ضربات جوية استهدفت منطقة الجرف في صنعاء بالقرب من مطار العاصمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في الحكومة التابعة للحوثيين أنيس الأصبحي على منصة إكس إن تسعة أشخاص معظمهم نساء وأطفال أصيبوا في الغارات التي ضربت أيضا قاعة مناسبات قيد الإنشاء في حي سكني بمديرية الثورة في صنعاء.

وقال تلفزيون المسيرة إن الغارات استهدفت أيضا مديرية السوادية بمحافظة البيضاء جنوب اليمن، وهي معروفة بوجود مواقع عسكرية ومخازن أسلحة تابعة للحوثيين.

وبدأت الولايات المتحدة شن موجة من الضربات الجوية على مناطق في اليمن يسيطر عليها الحوثيون المتحالفون مع إيران يوم السبت، مما أدى إلى مقتل 31 شخصا في أكبر هجوم من نوعه منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني.

كما هدد ترامب بتحميل إيران مسؤولية أي هجمات يشنها الحوثيون في المستقبل، وحذر من عواقب وخيمة. وقال الحرس الثوري الإيراني إن الحوثيين مستقلون ويتخذون قراراتهم الاستراتيجية والعملياتية بأنفسهم.

ولم يبد الحوثيون اكتراثا بالضربات والتهديدات الأمريكية، وأعلنوا أنهم سيصعدون هجماتهم، بما في ذلك على إسرائيل، ردا على الحملة الأمريكية.

وأعلن الحوثيون يوم الثلاثاء إطلاق صاروخ باليستي باتجاه إسرائيل وأنهم سيوسعون نطاق أهدافهم في إسرائيل خلال الأيام المقبلة ردا على تجدد الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة بعد هدوء نسبي استمر لأسابيع.

وشن الحوثيون ما يزيد على 100 هجوم على سفن الشحن منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أواخر عام 2023، وقالوا إنهم يشنون هجماتهم دعما للفلسطينيين في غزة.

أدت تلك الهجمات إلى عرقلة التجارة العالمية ودفعت الجيش الأمريكي إلى شن حملة مكلفة لاعتراض الصواريخ.

ويعتبر الحوثيون جزءا مما يسمى محور المقاومة، وهو تحالف من فصائل مسلحة في المنطقة معاد لإسرائيل والغرب ويضم حماس وجماعة حزب الله اللبنانية وفصائل مسلحة في العراق، وكلها مدعومة من إيران أو متحالفة معها.