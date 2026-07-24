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تلفزيون: غارات سعودية تستهدف محافظة الحديدة اليمنية

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24 يوليو تموز (رويترز) – أفادت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لجماعة الحوثي بأن السعودية وجهت ضربت لمحافظة الحديدة اليمنية المطلة على البحر الأحمر اليوم الجمعة، وذلك بعد أن أفاد شهود في وقت سابق بأن عدة غارات استهدفت ميناء الحديدة.

وقال الحوثيون المتحالفون مع إيران يوم الاثنين إنهم سيفرضون حصارا بحريا على السعودية في البحر الأحمر، مما يفتح جبهة جديدة محتملة ضد الولايات المتحدة في حربها مع إيران. وقال التحالف الذي تقوده السعودية إنه سيرد بحزم.

وذكرت قناة المسيرة أن الغارات السعودية أصابت منشآت تابعة لشركة الاتصالات الحكومية في مدينة الحديدة. وأضافت القناة أن القوات السعودية استهدفت جزيرة كمران قبالة الساحل الغربي لليمن. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه الأنباء بعد.

وتسعى السعودية إلى تجنب العودة إلى حرب شاملة في اليمن منذ أن أوقفت الهدنة المبرمة مع الحوثيين عام 2022 معظم الاشتباكات الكبرى في حرب أودت بحياة مئات الألوف جراء العنف والجوع والأمراض.

(تغطية صحفية محمد الغباري وإيناس العشري – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية