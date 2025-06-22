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تلفزيون: محكمة تركية تسجن صحفيا بارزا بزعم تهديده أردوغان

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أنقرة (رويترز) – ذكرت قناة إن.تي.في ووسائل إعلام أخرى يوم الأحد أن محكمة تركية أمرت بحبس الصحفي المستقل البارز فاتح ألطايلي بسبب تعليقات على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي اعتُبرت تهديدا للرئيس رجب طيب أردوغان.

وأُلقي القبض على ألطايلي، الذي لديه أكثر 1.5 مليون متابع لقناته على يوتيوب، يوم السبت بسبب تعليقات في مقطع مصور نشره يوم الجمعة تناول فيها استطلاع رأي أظهر أن معظم الأتراك يُعارضون حكم أردوغان مدى الحياة.

وقال ألطايلي، مشيرا إلى الحكام العثمانيين، إن الأتراك “قتلوا” أو “أغرقوا” بعضا ممن لم يعودوا يرغبون في بقائهم في السلطة.

وفي وقت لاحق، قال الادعاء في إسطنبول إن التصريحات “تضمنت تهديدات” للرئيس، وبدأ تحقيقا.

وقالت قناة إن.تي.في إن ألطايلي نفى في دفاعه أمام المحكمة تهديد أردوغان، ونقلت عنه قوله إن تصريحاته أُخرجت من سياقها وظهرت وكأنها تهديدات، رغم أنها كانت مجرد جزء من نقاشات تاريخية بلاغية.

يأتي هذا التطور في ظل سلسلة اعتقالات طالت شخصيات معارضة خلال الأشهر القليلة الماضية، ومنهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي لأردوغان، في مارس آذار.

ووصف حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، وبعض الدول الغربية هذه الحملة بأنها خطوة مُسيسة للقضاء على أي منافس انتخابي لأردوغان.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية