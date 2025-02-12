مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

تلفزيون: مصر وقطر تكثفان الجهود لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي (رويترز) – ذكرت قناة القاهرة الإخبارية التلفزيونية يوم الأربعاء، نقلا عن مصدر مصري، أن مصر وقطر تكثفان الجهود لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد الضغط من الولايات المتحدة وإسرائيل لاستئناف العمليات العسكرية في القطاع الفلسطيني.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفلسطينيين أمس الثلاثاء من أن “جحيما سيندلع” إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين يوم السبت.

وأرجأت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إطلاق سراح الرهائن متهمة إسرائيل بانتهاك شروط وقف إطلاق النار.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
381 إعجاب
269 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية