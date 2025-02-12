تلفزيون: مصر وقطر تكثفان الجهود لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

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دبي (رويترز) – ذكرت قناة القاهرة الإخبارية التلفزيونية يوم الأربعاء، نقلا عن مصدر مصري، أن مصر وقطر تكثفان الجهود لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد الضغط من الولايات المتحدة وإسرائيل لاستئناف العمليات العسكرية في القطاع الفلسطيني.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفلسطينيين أمس الثلاثاء من أن “جحيما سيندلع” إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين يوم السبت.

وأرجأت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إطلاق سراح الرهائن متهمة إسرائيل بانتهاك شروط وقف إطلاق النار.