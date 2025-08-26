تلفزيون: مقتل 6 من أفراد الجيش السوري في هجوم إسرائيلي على ريف دمشق

(رويترز) – ذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي) أن ستة من أفراد الجيش السوري قُتلوا “جراء استهدافات بالطائرات المسيرة التابعة للاحتلال الإسرائيلي” في ريف دمشق.

وتجري سوريا وإسرائيل محادثات بوساطة أمريكية لتهدئة التوتر في جنوب سوريا، في وقت تسعى فيه دمشق إلى اتفاق أمني قد يمهّد الطريق أمام مفاوضات سياسية أوسع.

وقالت سوريا يوم الاثنين إن إسرائيل أرسلت 60 جنديا إلى أراضيها قرب جبل الشيخ، واصفة ذلك بأنه انتهاك لسيادتها. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته نفذت عملية روتينية في جنوب سوريا لكنها لم تعمل في بيت جن، وهي منطقة قريبة من الحدود مع لبنان وتقع بالقرب من جبل الشيخ.

ونددت وزارة الخارجية السورية يوم الثلاثاء بالهجمات الإسرائيلية الأحدث على أراضيها، قائلة إنها تشكل تهديدا مباشرا على السلم والأمن الإقليميين.

وتقول إسرائيل إن تدخلاتها العسكرية في سوريا تعود لمخاوفها الأمنية منذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول الماضي، ومنها ما تعتبره التزامها بحماية أفراد الأقلية الدرزية في جنوب سوريا.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في يناير كانون الثاني إن القوات الإسرائيلية ستبقى على قمة جبل الشيخ إلى أجل غير مسمى.

(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد محمد عطية للنشرة العربية)