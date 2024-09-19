تلفزيون: 1.6 مليون يورو مرت عبر بلغاريا لتمويل أجهزة البيجر في لبنان

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صوفيا (رويترز) – ذكرت قناة بي.تي.في البلغارية نقلا عن مصادر في وكالة الأمن الوطني يوم الخميس أن 1.6 مليون يورو مرتبطة بالهجوم المميت بأجهزة الاتصال اللاسلكية (بيجر) المتفجرة في لبنان مرت عبر بلغاريا قبل تحويلها إلى المجر.

وقالت السلطات البلغارية يوم الخميس إن وزارة الداخلية وأجهزة أمن الدولة فتحت تحقيقا في علاقات محتملة لإحدى الشركات بالأجهزة دون أن تذكر اسمها.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن شركة نورتا جلوبال المحدودة ومقرها صوفيا سهلت بيع أجهزة البيجر لجماعة حزب الله اللبنانية.