تلفزيون المنار: مقتل صحفيين اثنين على الأقل في غارة إسرائيلية على لبنان
القاهرة 28 مارس آذار (رويترز) – ذكرت قناة المنار التلفزيونية اليوم السبت أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة صحفيين في جنوب لبنان مما أسفر عن مقتل صحفيين لبنانيين اثنين على الأقل.
وقال موقع القناة الإلكتروني إن مراسل المنار علي شعيب ومراسلة قناة الميادين فاطمة فتوني قُتلا في الهجوم على السيارة في جزين.
ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا بعد على هذه التقارير.
