تلفزيون عن أردوغان: تركيا مستعدة للتعاون مع إيلون ماسك في مجال التكنولوجيا

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أنقرة (رويترز) – ذكرت قناة (تي.آر.تي خبر) التلفزيونية التركية يوم الأربعاء أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده مستعدة لاتخاذ خطوات مشتركة مع إيلون ماسك في مجال التكنولوجيا إذا أُتيحت فُرص مناسبة.

واختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الثلاثاء إيلون ماسك لقيادة وزارة كفاءة الحكومة الجديدة، مما يمنح مزيدا من النفوذ لأغنى رجل في العالم الذي تبرع بملايين الدولارات لدعم ترامب في الانتخابات الرئاسية.

وقال أردوغان للصحفيين خلال رحلة عودته من باكو “ماسك رجل أعمال يعمل في مجال الفضاء والتكنولوجيا… والتكنولوجيا ليست مجالا يمكن أن تتقدم فيه بمفردك بل ستكون بحاجة إلى التعاون بالتأكيد. إذا أتيحت فرص للتعاون في هذا المجال، فإن (تركيا) مستعدة للعمل مع ماسك”.